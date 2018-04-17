Erdoğan erken seçim için Bahçeli'ye bu tarihi önerecek'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidelim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yanıt vereceği merak edilirken ANAR Araştırma şirketinin sahibi İbrahim Uslu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin kendiliğinden erken seçim açıklaması yapmadığını belirten Uslu, kararın AK Parti ile görüşülerek alındığını söyledi. Uslu Erdoğan'ın kafasındaki erken seçim tarihinin de 2018 Kasım olduğunu, yarınki görüşmede Bahçeli'ye bu öneriyi götüreceğini belirtti. Uslu erken seçim kararının bu hafta ya da önümüzdeki hafta Meclis'ten geçeceği değerlendirmesinde bulundu.

ANAR İbrahim Uslu Bahçeli'nin açıklamalarını Habertürk televizyonunda değerlendirdi. Uslu şunları söyledi: "Ben yarınki toplantıda sadece tarih konusunda bir tartışma yaşanacağını ve uzlaşmaya ulaşılacağını düşünüyorum. Sayın Bahçeli'nin önerdiği tarih yaz aylarına geliyor. İnsanların yaz tatilinde olduğu bir dönem. Daha önce 2014 cumhurbaşkanlığı seçimi de Ağustos ayında yapılmıştı ve sandığa gitme oranları yüzde 70'lerde kalmıştı. AK Parti buna itiraz edecektir. İnsanların yaz tatilinde olduğu dönemden okulların açıldığı döneme çekilmeyi önerecektir. O da Ekim yapar. Hatta benim öngörüm Kasım'da olacağı. 3. Havalimanı'nın açılmasından sonra erken seçimin yapılacağı yönündeydi. Belki Sayın Cumhurbaşkanı Kasım başında yapalım diye bir öneriyle de gidebilir. Ama erken seçim yapmayalım gibi bir öneriyle gidileceğini düşünmüyorum.

"ÜZERİNDE UZLAŞILMIŞTIR"

Zaten Bahçeli'nin AK Parti ile hiç teati edilemden spontane bir biçimden kendiliğinden olacağına da çok fazla bir ihtimal vermiyorum. Siyasi nezaket gereği bu önceden konuşulmuştur. Üzerinde uzlaşılmıştır bugün böyle bir erken seçim çağrısı yapılması. Ve Sayın Bahçeli onun üzerine bu açıklamayı yapmıştır.

"ERKEN SEÇİM KARARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TEN GEÇER"

Bu hafta veya önümüzdeki hafta erken seçim kararının parlamentodan geçtiğine kuvvetle muhtemel şahit oluruz.

"AVANTAJI KAYBETMEMEK İÇİN.."

'Kötüye gidiş var apar topar erken seçime gidiyorlar' şeklindeki bazı değerlendirmelere hiç katılmıyorum. Çünkü her iki seçim konusunda çok avantajlılar. O yüzden de bu avantajı kaybetmemek için. Çünkü 2019 bir buçuk yıl var. Önümüzdeki konjonktürün neler getireceğini öngörmek mümkün değil. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Bir anda bölgemiz savaşın eşiğine geldi geçen gün. O yüzden de avantajlı olduğu bir anda seçime gitmek daha rasyoneldir.

"İKİ PARTİNİN OYU YÜZDE 56" Şuan iki partinin ittifak oyu son yaptığımız çalışmalarda yüzde 56'lar civarında. Yerel seçimlerden sonra genel seçim yapmak AK Parti açısından arzu edilebilir bir durum değil. Niye çünkü yerel seçimlerde her zaman AK Parti biraz daha düşük oy alır."