Erdoğan efsane kulübe stat için isim önerdi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da başkan Halil Ünal, stadın isim sponsorluğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptıklarını söyledi. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim sponsorluğunun bir Eskişehir firması olarak ETİ’ye yakışacağını uygun gördüğünü söyledi.

Halil Ünal, 1-0’lık Ümraniye galibiyeti sonrası ES TV'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

''ÇOK BÜYÜK KEYİF ALDI''

Cumhurbaşkanı Erdoan'ın Türk futboluna ve Eskişehirspor’a çok sıcak bir bakış açısı olduğunu ifade eden Ünal, "Kendisine kısaca Eskişehirspor’u anlattım. Çok büyük keyif aldı" dedi.

''CUMHURBAŞKANIMIZ ETİ'YE YAKIŞACAĞINI SÖYLEDİ''

Yaptıkları görüşmede ana konularının stadın isim sponsoru olduğunu belirten Ünal, "Stadyumun isim hakkı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza danıştık. Sonuçta bu stadı kendisi bize yaptırdı, konuyu onunla paylaşmam gerekiyordu. Kendisi Eskişehir firması olan ETİ'nin yakışacağını söyledi ve bizzat kendisi görüştü. Zaten ETİ ile Eskişehirspor'un özdeşleşmiş bir dostluğu vardı. Stadımızın ismi 10 yıl boyunca ETİ Stadı olacak. Yardımlarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.