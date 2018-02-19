  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Erdoğan efsane kulübe stat için isim önerdi!

Erdoğan efsane kulübe stat için isim önerdi!

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim sponsorluğunun bir Eskişehir firması olarak ETİ’ye yakışacağını uygun gördüğünü söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-02-2018 15:47 - Güncelleme: 19-02-2018 15:47

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da başkan Halil Ünal, stadın isim sponsorluğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptıklarını söyledi. Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim sponsorluğunun bir Eskişehir firması olarak ETİ’ye yakışacağını uygun gördüğünü söyledi.

Halil Ünal, 1-0’lık Ümraniye galibiyeti sonrası ES TV'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin detaylarını anlattı.

''ÇOK BÜYÜK KEYİF ALDI''
Cumhurbaşkanı Erdoan'ın Türk futboluna ve Eskişehirspor’a çok sıcak bir bakış açısı olduğunu ifade eden Ünal, "Kendisine kısaca Eskişehirspor’u anlattım. Çok büyük keyif aldı" dedi.

''CUMHURBAŞKANIMIZ ETİ'YE YAKIŞACAĞINI SÖYLEDİ''
Yaptıkları görüşmede ana konularının stadın isim sponsoru olduğunu belirten Ünal, "Stadyumun isim hakkı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza danıştık. Sonuçta bu stadı kendisi bize yaptırdı, konuyu onunla paylaşmam gerekiyordu. Kendisi Eskişehir firması olan ETİ'nin yakışacağını söyledi ve bizzat kendisi görüştü. Zaten ETİ ile Eskişehirspor'un özdeşleşmiş bir dostluğu vardı. Stadımızın ismi 10 yıl boyunca ETİ Stadı olacak. Yardımlarından ötürü Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Erdoğan efsane kulübe stat için isim önerdi! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • at 19 Şubat 2018 17:08 Türk veya Türkiye ismi daha yakışır... Bunları kaldırırken tepki göstermeyen MHP nin kulak pası da belki açılır...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat