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Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisi haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da MÜSİAD Vefa Gecesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Satınalma paritesine göre bugün dünyanın 13. büyük ekonomisi haline gelmiş durumdayız' dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 21:04 - Güncelleme: 10-01-2019 01:25

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin enflasyon hesaplamalarına sert çıktı, 1993'ten bugüne enflasyon oranlarını açıkladı. Erdoğan, AK Parti hükümetlerinde son 26 yılın en düşük enflasyon rakamlarına sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan MÜSİAD Ankara Vefa Gecesi'ne katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti hükümetine ilişkin olarak "Enflasyon en fazla bu hükümet döneminde olmuştur" sözlerine cevap veren Erdoğan rakamlarla örnekler verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

Yılbaşının hemen öncesinde grup toplantımızda her kesime yönelik destek ve teşvik müjdelerini milletimizle paylaştık. Kredi kartını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızdan, sosyal destekle ayakta duran ihtiyaç sahiplerine, çiftçiden asgari ücretliye kadar her kesim için projelerimizi hayata geçiriyoruz.

"Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı. Bugün dünyanın 13.büyük ekonomisi haline gelmiş durumundayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur, faiz, enflasyon dalgalanmalarını birileri, başta muhalefet olmak üzere milletimizin moralini bozmak, ümidini kırma vesilesi haline getiriyor.

Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık.

ENFLASYON CEVABI

Ana muhalefetin sözcüsü enflasyon en yüksek bu iktidar döneminde olmuştur diyor. Önce 14 yılın ardından da 16 yılı rakamlarla hangi iktidar döneminde ne olmuş bir bakalım. Önce 1989'dan başlayayım ve oran 64,3 Anavatan iktidarı. Ardından 90, oran 60.4 Anavatan iktidarı. Ardından 91, oran 71,1 Anavatan iktidarı, tek partili dönem. Ardından koalisyonlar başlıyor. Sene 92, çok enteresan DYP ve SHP, oran 66.

Geliyoruz 1993'e enflasyon oranı 71,1 DYP-SHP. 1994 yılına geliyoruz burada bir felâket var. İktidarda DYP-SHP enflasyon 120.2. CHP yani o zaman adı SHP. İnkar ediyorsan et. 1995 enflasyon 76,1 DYP-SHP. 96 enflasyon 79,8 iktidardan Refah-DYP. 97 enflasyon 99.1 hükümette Anavatan ve DSP var. CHP'nin o zamanki adı da DSP. Sene 98 enflasyon 69,7 Anavatan-DSP. Üçlü koalisyonlar dönemi başlıyor.

SIKIYSA YALANLASINLAR

Yine ortaklardan bir tanesi DSP. Sene 99 enflasyon oranı 68,8. 2000'e geliyoruz. Biraz düşmüş enflasyon 39 yine aynı üçlü koalisyon. 2001 üçlü koalisyon yine enflasyon 68,5. 2002 29,8'le yine üçlü koalisyondan biz devralıyoruz.

Resmi rakamları açıklıyorum. Sıkıysa çıksınlar resmi rakamları yalanlasınlar. Nasıl oluyor da kalkıp en yüksek enflasyon AK Parti döneminde diyorsunuz. Bunların hayatı yalan."

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR23 YORUM

  • vaneri 10 Ocak 2019 01:18 Gülüyoruz. Pazara çıkın ve asgari ihtiyaçları eski ile şimdiye göre kıyaslayın. Bırakın bu lafları artık.Sadece gıdaya emekli maaşımız yetmiyor.

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