Erdoğan dünyaca ünlü markanın CEO'sunu kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan Elon Musk ve Siemens CEO’su Joe Kaeser’den sonra şimdi de General Electric’in CEO’su John Flannery'i ile külliyede görüşecek. Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre görüşme saat 13.00'te gerçekleşecek.

66 YILDIR TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR: General Electric, sağlık, enerji üretimi, havacılık, aydınlatma ve ulaşım sektörlerinde kamu ve özel sektörlere teknoloji çözümleri sunarak 66 yıldır Türkiye ile birlikte çalışıyor. General Electric, 1948’de Koç Grubu ile aydınlatma ürünleri üretimi konusunda kurduğu ortak girişim ile Türkiye’de üretime yatırım yapan ilk yabancı şirket.

General Electric, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin birçok büyüme alanında uzun vadeli ortaklıklar kurdu. Bugün, General Electric’in Türkiye’de 800’den fazla çalışanı ile dört ofis ve tesisi bulunuyor.