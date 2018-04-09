Erdoğan Demirören'in kızı ve oğulları! Torunu Yelda'ya bakın en güzeli...

Hürriyet Gazetesi, Posta, Kanal D televizyonu ve CNN Türk'ün artık yeni sahibi Demirören ailesi oldu. Bugün Doğan medyanın devir teslimi yapılırken gözler Erdoğan Demirören ve çocuklarındaydı. Aydın Doğan'ın kızlarının yönettiği gazete ve televizyonları bundan böyle Demirören'in kızı Meltem Demirören yönetecek. Peki Demirören ailesi aslen nereli, Erdoğan Demirören ve eşi Tülin Demirören'in sosyete güzeli olan gözde torunu Yelda Demirören kimdir? İşte Türkiye'nin en güçlü ailesi haline gelen Demirörenler;