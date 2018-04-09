Erdoğan Demirören'in kızı ve oğulları! Torunu Yelda'ya bakın en güzeli...

Erdoğan Demirören Doğan Medya grubunu satın alarak Türkiye'nin en etkin ismi oldu. Peki Erdoğan Demirören'in eşi Tülin Demirören kimdir çocukları Meltem Demirören, Tayfun Demirören ve Yıldırım Demirören hakkında neler biliyoruz. Demirörenlerin gözdesi ise torun Yelda...

Erdoğan Demirören'in kızı ve oğulları! Torunu Yelda'ya bakın en güzeli...

Hürriyet Gazetesi, Posta, Kanal D televizyonu ve CNN Türk'ün artık yeni sahibi Demirören ailesi oldu. Bugün Doğan medyanın devir teslimi yapılırken gözler Erdoğan Demirören ve çocuklarındaydı. Aydın Doğan'ın kızlarının yönettiği gazete ve televizyonları bundan böyle Demirören'in kızı Meltem Demirören yönetecek. Peki Demirören ailesi aslen nereli, Erdoğan Demirören ve eşi Tülin Demirören'in sosyete güzeli olan gözde torunu Yelda Demirören kimdir? İşte Türkiye'nin en güçlü ailesi haline gelen Demirörenler;

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Erdoğan Demirören'in kızı ve oğulları! Torunu Yelda'ya bakın en güzeli...

ERDOĞAN DEMİRÖREN NERELİ : Erdoğan Demirören aslen Bursalı. 28 Ağustos 1938’de Bursa’nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelen Erdoğan Demirören, orta öğretimini Saint Benoit Lisesi’nde tamamladı. 1956-1957 döneminde Beşiktaş ve Emniyet’te profesyonel futbolcu olarak yer alan Erdoğan Demirören, 1957’de babası Şükrü Demirören'i kaybedinceiş hayatına girdi.

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Erdoğan Demirören'in kızı ve oğulları! Torunu Yelda'ya bakın en güzeli...

Sirkeci’de oto yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan aile şirketi “Kolaylık Oto”nun başına geçen Erdoğan Demirören patron olduğunda henüz 19 yaşındaydı. Yıl 1971 olduğunda Erdoğan Demirören gaz işine girmiş ve ilk gaz şirketini satın almıştı. Demirören'in bu yatırımı onu en zenginler ligine taşıdı.

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Erdoğan Demirören'in kızı ve oğulları! Torunu Yelda'ya bakın en güzeli...

AZERBAYCAN'IN EN BÜYÜK ŞİRKETİNİ ALDI : Türkiye’nin dışına da açılan Demirören Group, Azerbaycan’da da en büyük petrol dağıtım şirketi Azpetrol’ü ve en büyük ağır sanayi fabrikalarından Azereleltroterm’i de aldı.

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