Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi sonrası dikkat çeken detay!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün kabul etmişti.
Görüşmenin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştiği ve üç saat sürdüğü öğrenildi. İkilinin sürpriz görüşmesinden sonra bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
GRUP TOPLANTISINA BİRLİKTE GELDİLER
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte geldi.
NELER KONUŞTULAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.
TEK YÜREK YOLA DEVAM
Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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