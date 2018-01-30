Erdoğan-Davutoğlu görüşmesi sonrası dikkat çeken detay!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Başbakan ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün kabul etmişti.

Görüşmenin geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştiği ve üç saat sürdüğü öğrenildi. İkilinin sürpriz görüşmesinden sonra bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

GRUP TOPLANTISINA BİRLİKTE GELDİLER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte geldi.

NELER KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu’nun görüşmede gündemdeki konuları ele aldıkları, özellikle Suriye’deki gelişmeleri, Afrin Harekâtını ve 2019 seçimlerini etraflıca değerlendirdikleri öğrenildi.

TEK YÜREK YOLA DEVAM

Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki görüşmeyi değerlendiren kaynaklar, bu görüşme ile çeşitli spekülasyonların önüne geçileceğini, AK Parti’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tek yürek halinde yoluna devam edeceğini ifade ettiler.