Erdoğan çok kızdı: Ya sen ne cins adamsın be!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınların yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' Ya sen ne cins adamsın be. Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok."

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