Erdoğan: Çatlayın patlayın AKM'yi yıktık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu. Erdoğan, ''Çapulcularla kolkola yürümedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiklerini çok iyi biliyoruz. Gezi'de yaptıklarını daha yakın zaman önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek için giden sanatçılarımıza edilmedik hakaret kalmadı. AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıktık.Şimdi dünyanın bir numaralı opera binasını yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''MODERN BEDEVİLER''

Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren sanatçılara edilmedik hakaretlerin kalmadığını ifade eden Erdoğan, ''Tepeden inmeci Jakoben anlayışın bugün de bazı sözüm ona sanat çevrelerinde devam ettiğini görüyoruz. Kendi ideolojilerine inanmayan sanatçılara en şiddetli tepki onlardan geliyor. Çapulcularla kolkola yürümedikleri için sanatçılarımızın nelerle tehdit edildiklerini çok iyi biliyoruz. Bunlar bir türlü kötü huylarından vazgeçmiyorlar. Milletimizden yedikleri şamara rağmen uslanmıyorlar. Zeytin Dalı için bölgeye giden arkadaşlarımıza orada ne işiniz var dediler. Bugün de aynı haydutluğu sergilediler. Günlerce içlerinde biriktirdikleri husumeti sosyal medya hesaplarından ve gazetedeki köşelerinden boca ettiler. Askerlerimize moral verdikleri için sanatçılarımıza demediklerini bırakmadılar. Bunlar modern bedevilerdir.'' ifadelerini kullandı.

''ÇATLAYIN PATLAYIN YIKTIK''

''AKM için de çok bağırdı Geziciler. İstediğiniz kadar bağırın çatlayın patlayın yıktık. Atatürk Kültür Merkezi'nin yıktık. Şimdi dünyanın bir numaralı opera binasını yapıyoruz. Gelenekli sanat dallarımızın da önünü açtık. diğer sanat dallarını asla ihmal etmedik. Hiçbir zaman bizden öncekilerin yanlışlarına düşmedik.'' şeklinde konuştu.



"TEK PARTİ DÖNEMİNDE 300'Ü AŞKIN MESCİD YOK EDİLMİŞTİR"

''Millet olarak elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz. Ne kendimize ne de yurt dışına bu güzellikleri layıkıyla tanıtabiliyoruz.'' diyen Erdoğan, ''Adeta müflis tüccar gibiyiz. Türkiye uzun yıllar kültür sanat tarih deyince kısır ve dar bir bakış açısının esiri olmuştur. Batı'dan ziyade Batı'cı ve milletin değerleriyle kavgalı bu zihniyet ecdadın bize bıraktığı mirasın kıymetini bilememiştir. Tarihi camilerin bir kısmı müzeye aynen burası gibi maalesef bir kısmı da ahıra çevrilmiştir. Sadece sur içinde ne yazık ki tek parti döneminde 300'ü aşkın mescid yok edilmiştir. Sur içi derken Fatih'i kastediyorum.'' dedi.