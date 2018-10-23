Erdoğan canlı yayını Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bombayı açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında milletvekillerine sesleniyor. Erdoğan'ın bugünkü canlı yayını sadece Türkiye değil dünya medyası tarafından da merakla bekleniyor. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı olayının perde arkasına dair 'salı' günü konuşacağım demişti. Yerel seçimlere yönelik ittifakı sonlandırdıklarını söyleyen Bahçeli'ye Erdoğan'ın ne yanıt vereceği de merak konusu oldu.

Erdoğan canlı yayında açıklıyor: Aşağıdaki playerden Erdoğan konuşmaya başladığı anda canlı yayını izleyebilirsiniz!

CEMAL KAŞIKÇI AÇIKLAMASI

Cemal Kaşıkçı 28 Eylül Cuma günü saat 11.50'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan Konsolosluğuna gidiyor. Bu ziyaretin cinayeti işleyen ekibe haber verdiği anlaşılıyor. Konsolosluk görevlilerinden bazılarının ülkelerine gitmeleri, hazırlıkların orada yapıldığına işaret ediyor. 1 Ekim'de saat 16.30'da Pazartesi günü 3 kişilik ekip tarifeli seferle İstanbul'a iniyor. bu arada Başkonsolosluktan başka ekip de Belgrad Ormanı ve Yalova'da keşif çalışmaları yapıyor. 2 Ekim'de başka ekip gelip, otele yerleşiyor. 9 kişilik üçüncü ekip de bir başka otele hareket ediyor. Toplam15 kişilik bu ekip sabah 09.50 ile 11.00 arasında ayrı ayrı gelip buluşuyor. Önce konsolosluğun kamera sistemindeki hard-disk sökülüyor. Cemal Kaşıkçı 11.50'de aranıp randevusu teyit ediliyor. Kaşıkçı 13.08'de konsolosluğa yaya olarak giriyor. Bu saatten sonra da bir daha haber alınamıyor.

Akşam saat 17.50'de resmi makamlara nişanlısı tarafından konsoloslukta zorla alıkonulduğuna dair başvuru yapılıyor. İlgili birimler tahkikat başlatıyor. Bölgedeki kameraların incelenmesi sonucu Kaşıkçı'nın çıkmadığı kesinlik kazanıyor. Diplomatik dokunulmazlıkları olduğu için fiili bir işlem yapılamıyor. Emniyet ve istihabarat birimlerimiz hadiseyi araştırmayı başlarken, savcılığımız da soruşturma açıyor. Araştırma ve soruşturma derinleştikçe çok ilginç bilgiler çıkıyor. Cinayetin olduğu günün arefesinde 15 Suudi güvenlikçi, adli tıpçının ülkemize geldiği görülüyor.

Meselenin üzerindeki sis sulutu kalktıkça diğer ülkeler harekete geçti. Suudi Arabistan kralı 14 Ekim'de yaptığımız ilk görüşmede elimizdeki bulguları anlattım. Kralın talimatı ile konsolosluk binasına giren ekiplerimiz araştırma yaptı. Başkonsolosun kifayetsizliğiyle ilgili krala bir şeyler söyledim. Ertesi günü başkonsolos görevinden alındı. Cinayetten 17 gün sonra Arabistan öldüğünü resmen kabul etti.

Cinayetin kabulün ardından kralla yapılan ikinci görüşmede bana 18 kişinin tutuklandığını söylendi. 15 kişi artı 3 kişi zaten konsoloslukta görevli olan kişiler. Türkiye olarak uluslararası hukuka uygun yürüttük. Töhmet altında bırakmak çeşitli medya organlarında kampanya yürütüldü. Ülkemizini itibarına yönelik sukast girişimleri bizi gerçekleri alıkoyamaz.

ERDOĞAN'DAN KAŞIKÇI SORULARI

Mevcut bilgiler ışığında herkesin kafasını kurcalamaya devam ediyor.

15 kişi cinayet günü niçin İstanbul'da toplanmıştır?

Konsolosluk binası günler sonra niçin açılmıştır

Cesedi niçin hala ortada yok?

Cesedin teslim edildiği yerli işbirlikçi kim?

Siyasi cinayet olduğuna göre diğr ülkelerdeki suç ortaklarının da soruşurtaya dahil edilmesi gerekiyor. Meselenin sonun akadar takipçisi olacak onun gereğinin yerine getirilmesini sağlayacağız.

İSTANBUL'DA YARGILANSIN

Suudi Arabistan kralı başta olmak üzere çağrım şudur. Olayın cereyan ettiği yer İstanbul. 18 tutuklunun yargılanması İstanbul'da yapılması teklifidir. Takdir kendilerinindir. Takdir onların.

BAHÇELİ'YE YANIT

Af melesi ilk gündeme geldiğinde talimatı verdim tüm boyutlarıyla araştırılması için. Teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlattık. Halkına, kişilere karşı işlenen suçları devlet sahip değildir.

Erdoğan ne demişti?: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Üsküdar-Çekmeköy metro açılışında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturmayla alakalı şunları söylemişti:

-“Konuyla ilgili açıklamalarımı inşallah salı günü grup toplantısında yapacağım. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Bunlar tüm detaylarıyla açıklanmalıdır. Bunları salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim.”