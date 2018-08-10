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Erdoğan canlı yayında konuşuyor! Çok önemli dolar çağrısı

Erdoğan canlı yayında konuşuyor! Çok önemli dolar çağrısı

Dolar ve eurodaki tarihi zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar yaptı. Bayburt'ta halka seslenen Erdoğan herkesin yastık altındaki dolarları bozdurmasını istedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 14:48 - Güncelleme: 10-08-2018 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane Çevre Yolu açılış töreninde halka hitap etti. Dolarla ilgili çağrı yapan Erdoğan'dan 'Doları olan bozdursun' dedi.

'Dolar bizim yollarımızı kesemez.'' diyen Erdoğan şunları söyledi:
-''Yastığının altında doları olan varsa gitsin bozdursun. Doları altını olan varsa gelin yerli parayla değiştirelim, milletçe bunlara yanıt verelim. Bizim bu birliğimiz beraberliğimiz Batı'ya en büyük cevap olacak.''

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları...

-Ordu'da yaşanan sel felaketinden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Devletimiz bütün imkanlarıyla sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın yanındadır.

-Bizler bu mücadelede gerekirse yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekilmeyeceğiz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerine karşı koymaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Biz sadece Hakk'a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluluğumuz Hans'a değil, Ahmet'e.

''OSMANLI ÇINARINI BİNBİR TÜRLÜ HİLEYLE YIKTILAR''
-Ülkemize diz çöktürmek için bugüne kadar yapmadıklarını bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü hileyle yıktılar. Ülkemiz son yıllarda yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Her türlü tehdit, baskı senaryo bize vız gelir. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını iyi biliyor.

-Faiz lobisi, bu milletin sırtından kazanamayacak. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yollarda dönemsel araçlar olabilir.

''TÜRKİYE'YE GÜVENİN YATIRIM YAPIN''
-İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler katetmiş durumdayız. Türkiye'ye güvenen, yatırım yapan, Türkiye ile birlikte yol yürüyen herkes mutlaka kazanır. 

-Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz. Haramzadelere en iyi cevap daha çok çalışmak. Milletimizin tüm fertlerini ellerindeki imkanlarını üretim yolunda, ihracat yolunda istihdam yolunda seferber etmeye davet ediyorum. Bu oyunu hep birlikte bozalım. 

-TBMM'nin savaş uçakları ile bombalanması ne ise kur faiz sarmalıyla kuşatılması da odur. Ekonomi tetikçilere teslim olmayacağız. Hiç kimsenin gözü kurda olmasın. Herkesin büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum. 81 ilimizin her birinin kalkınmasını bizzat Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yapacağız.

-Bayburt'a 16 yılda 102 km bölünmüş yol yaptık.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 15:17 İnsanın gidip dolar alası geliyor töbe töbe!

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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