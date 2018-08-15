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Erdoğan çağrı yaptı Adanalılar harekete geçti

Erdoğan çağrı yaptı Adanalılar harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerini boykot edeceğiz" açıklamasından sonra Adana'da bir grup vatandaş, artık Çin ve Türk malı cep telefonları kullanacaklarını söyleyip, temsili dolar yaktılar.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 09:41 - Güncelleme: 15-08-2018 09:41

Adanalı bir grup vatandaş artık Amerikan malı İphone yerine Çin ve Türk malı cep telefonlarını kullanacaklarını ABD'nin başta cep telefonu olmak üzere bütün ürünlerini boykot edeceklerini söyledi. Ayrıca vatandaşlar, temsili olarak aldıkları dolarları yaktı.

Yakmak için gerçek dolarak satın almaya çalıştıklarını ancak dövizcilerin satmadığını söyleyen Mehmet Çinçik, “Biz de eylemimizi sahte dolar yakar gerçekleştirdik. Bundan sonra Amerikan malı hiçbir şey kullanmayacağız” dedi.

Amerika elektronik ürünleri - iPhone dışında ABD malı ne var?

Eylemde bulunanlar arasındaki Kadir Orhan, “Ülkemiz üzerine oynanan oyunun herkes farkında ama ne yaparlarsa yapsınlar bizi asla yıkamazlar. Başaramayacaklar” derken Yaşar Orhan, “Papazı imam yapacağız. Bunu Amerika’da görecek Trump’ta görecek” dedi.

Toplanan diğer vatandaşlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak dolarlarını bozdurduklarını milli ve yerli olacaklarını söyleyerek "Ne Mutlu Türk'üm diyene" diye bağırdılar.

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Kaynak : İHA

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