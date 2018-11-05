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Erdoğan: Bunu dünyada yapan tek ülke biziz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında ''Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil kimse yapmadı. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:10 - Güncelleme: 05-11-2018 12:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Otizm eylem planını yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan, 513 bin engelli bireyin evde bakım hizmetinden yararlandığını, ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet verildiğini açıkladı. Erdoğan; ''Vatandaşların tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil kimse yapmadı. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler'' dedi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

513 BİN ENGELLİ HİZMETTEN YARARLANIYOR: 513 bin engelli birey evde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 7 bin engelliye hizmet veriliyor. Engelli bireylerin bakımlarına destek vermek için ortalama 650 lira engelli bakım ücreti ödeniyor.

OTİZM EYLEM PLANINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM: Otizm eylem planını yakından takip ettiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizden beri bir söz verdik. Biz Türkiye'yi insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Kökenine, meşrebine bakmadan, herkesi insan nazarında görerek hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Kadınlara ve engellilere yönelik pozitif yaklaşımı hayata geçirdik."

DÜNYADA BUNU YAPAN TEK ÜLKE BİZİZ: Türkiye ileriye doğru gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti. Tarihimizde eşi benzeri görülmemiş saldırılara maruz kaldık ama insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından taviz vermedik. Vatandaşların tamamının genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan tek ülke dünyada biziz. Buna Amerika da dahil. Onlar hala sağlık reformunu gerçekleştiremediler. Bir ülkede devletle millet ne kadar bütünleşirse hedeflere ulaşmak o kadar kolaylaşır. Biz bu bütünleşmeyi hamdolsun sağladık. Terör örgütlerine pabuç bırakmayan, 15 Temmuz’da darbecilerin karşısına dikilen bir ülke olduk.

KAZANIRSAK BERABER KAZANACAĞIZ: Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafya yaşanacak bir ev değil, en büyük medeniyetlerin birikimini de bırakmıştır. Geleceğini bizimle birlikte gören yüzlerce milyon insanın beklentilerine de karşılık vermemiz gerekiyor. Bunun için çok çalışmalıyız. Dünyada garip gureba, fakir fukaranın olduğu ülkelere yardımda dünyanın bir numarası Türkiye. ABD ikinci sırada. Biz böyle bir ülkeyiz. Kazanırsak, hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. İşte o zaman hep birlikte başka bir seviyeye ulaşacağız. Yeni Türkiye kendisiyle birlikte bölgesindeki herkes için yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Fırsatçılara, provakatörlere fırsat vermememiz gerekiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Tr 05 Kasım 2018 13:23 Norvec yapamamis......

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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