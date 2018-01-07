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Erdoğan: Bunlardan bilim adamı da Müslüman da olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nde yaptığı konuşmada, "Zihnini Amerika'da yaşayan şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da Müslüman da olmaz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 15:51 - Güncelleme: 07-01-2018 16:24

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği BURA'nın 14.Olağan Genel Kuruluna katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "FETÖ insanların zihinlerini kayıtsız şartsız itaat duygusu ile çökertirken 15 Temmuz'daki gibi vahşetlere de yöneltmiştir. Zihnini Amerika'da yaşayan şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da Müslüman da olmaz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin 14. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Pek çok yakın çalışma arkadaşımın mezun olduğu bu üniversitemizle ilgili her konuyu uzun zamandır yakından takip ediyor ve kendilerine de destek veriyorum. İş dünyasında da güçlü yeri olduğu bildiğim üniversitemizin güçlenmesi için mezunlara da görev düşüyor. Büyük birlikteliğin ve işbirliğinin sağlayacağı güç, kamunun tüm imkanlarının üzerinde bir sinerji ortaya çıkaracaktır. Büyük iddiaların sahibi Boğaziçi'ne de böyle örnek bir yaklaşıma liderlik etmek yakışır. Dünyanın köklü üniversitelerine baktığımızda gözdüğümüz bir diğer özellik de kendi toplumu ile güçlü bağlarının olmasıdır.

Bir ayağını kendi ülkelerine ve toplumlarına sıkı sıkıya basıyor, diğer ayakları ile de tüm dünyaya, hatta tüm evrene sesleniyorlar. Esasen bu yaklaşım bizim yabancımız değildir. Bundan birkaç asır öncesine kadar dünyanın bilim ve sanat merkezi bizim coğrafyamızdı. Yenilikler, atılımlar bu coğrafyalardan çıkıyordu. İbni Sina tıp doktorluğuyla, Mimar Sinan mimari dehasıyla, Piri Reis copğrafyacılığıyla adeta birer kutup yıldızı olarak yol göstermişlerdir. Güçlü bir müktesebatımız var. Cumhuriyet döneminde de ülkemize hem kendi birikimimize sahip çıkacak hem de küresel düzeyde sahip çıkacak pek çok bilim yuvaları kurulmuştur.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MİLLETİN DEĞERLERİNE YASLANAMADIĞI İÇİN HEDEFLERİNE TAM MANASIYLA ULAŞAMAMIŞTIR"

Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray bunlardan biridir. Boğaziçi ülkemizin en prestijli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Boğaziçi Üniversitesi bu milletin değerlerine yaslanamadığı için hedeflerine tam manasıyla ulaşamamıştır. Üniversitemizin temeli yabancı bir eğitim kurumuna dayanıyor olması bu zemine oturulmasına asla mani değildir. Çok seslilik ile kendi ülkesine yabancılık arasındaki çizgiyi doğru bilmeden de bunu yaşatamayız.

Asıl mesele fiziken nerede olduğunuzdan ziyade zihin olarak nerede durduğunuz meselesidir. Merhum İstiklal şahidimiz Mehmet Akif'in 'Asım'ın Nesli' vaadiyle, Tevfik Fikret'in oğlu Haluk'un nesli arasındaki farkı asla unutmamalıyız.

"BU MU ÖZGÜRLÜK?"

Açık konuşmayı severim. Çünkü kesinlikle gizli hafıza kaydım yoktur. İster yerli ister yabancı. Ne olursa olsun. İster içeride ister dışarıda... Bakınız... Eğitim öğretim özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hep konuşulur. Acaba uygulamaya gelindiği zaman... Diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi, buradaki hocalarımız acaba nereye kadar pergellerini açıyorlar? Belli bir fikrin savunucusu olanlara kapıyı aç, belli fikrin savunucusu değilse kapıyı kapat, bu mu özgürlük?

"ZİHNİNİ AMERİKA'DAKİ ŞARLATANA ADAYAN MANKURTLARDAN BİLİM ADAMI OLMAZ"

Bilimin olmadığı yerde sadece cehalet değil, onunla birlikte vahşet de kök salmaya başlar. Terör niye üniversitelere yerleşmiştir? Bizim yıllarımızda anarşiydi, daha sonra bu teröre dönüştü. Üniversitelerimiz bizim huzur mekanlarımız olması lazım. Oralarda kalemlerin, bilgisayarların, laptopların konuşması lazım. Ama zaman zaman bunlar çok farklı bir konuma doğru yerleşti. Selçuklu'yu yıkılışa götüren Haşhaşi dalgası, bir yanı ile cehalet bir yanı ile vahşet kokuyordu. Bugün de Türkiye benzer saldırılarla karşı karşıyadır. FETÖ insanların zihinlerini kayıtsız şartsız itaat duygusu ile çökertirken 15 Temmuz'daki gibi vahşetlere de yöneltmiştir. Zihnini Amerika'da yaşayan şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da Müslüman da olmaz.

"ALİM OLABİLİRSİN AMA ARİF OLAMAZSIN"

Alim olmak başka bir şeydir, Arif olmak başka bir şeydir. Alim olabilirsin ama Arif olamazsın. Arif irtifa makamıdır. İkisi olmak başka bir şey. Hep duamız şu olsun; "Ya Rab, bizi bilgi ve hikmetle birleştir." Çünkü hikmetsiz bilgi adeta yok mesabesindedir. Karşısına İslam'ın terakkiyi emrettiğini ifade eden ne kadar ayet, hadis, örnek koyarsak koyalım bunların fikri değişmez. Bunların derdi selamlama değil, tek gayesi kurdukları tuzaklara çekebildikleri kadar insanı çekmektir. Ne olduğunu, kim olduğunu, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmeyen insanlar bu tuzaklara düşebilir. Biz düşmedik, düşmeyeceğiz. Hele hele bir Boğaziçilinin bu tuzağa düşmesine asla gönlüm razı gelmez.

"PROFESÖR MÜSVEDDESİ VAR, 'O BİZE ŞAH DAMARINDAN YAKINDIR' DİYOR"

Kim ki sen düşünme, akletme diyorsa bilin ki orada bir şeytanlık vardır. Pensilvanya... Orada bir murakebe, değerlendirme, sorgulama var mı? Ne diyorlar orada olanlar? O dediyse doğrudur. Profesör müsveddesi var. O bize şah damarından yakındır diyor. Ama profesör he. Allah'ın ayetinde bize şah damarından yakın sadece Allah'tır. Bu ifade şirktir, şirk. O kim ya? Şarlatanın teki. Bu İslami bir yöntem değildir.

"15 TEMMUZ SORGULAMANIN NETİCESİDİR"

15 Temmuz direnişi bu sorgulamanın bir neticesidir. Bu sorgulamayı benim milletin yapmamış olsaydı, F-16'ların, tankların altına yatar mıydı? Onlar o sorgulamayı yaptılar, 'bizim için tek çıkış yolu şehadettir' dediler. 15 Temmuz başlı başına bir uyanıştır, biz özüne dönüştür. Bu sürecin de öncüsü olacağız. Avrupa'nın ortalarından Afrika'nın derinliklerine kadar ulaşan devletimizin yıkılışını Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Medine müdafaasında, Kafkas müdafaasında ki bugün Sarıkamış'ın yıl dönümüdür. Benim dedem de Sarıkamış'ta şehit oldu. Neler çekmişiz ya? Birileri nelerin peşinde koşuyor, neler yapmaya çalışıyor. Artık devran değişti. Gereği neyse gerektiği yerde yapacağız.

Boğaziçi'nin elektrik eletronikçileri, makinecileri bir an önce, bir an önce. İçinizden çıkanların bir kısmının nasıl artık devreye girdiğini biliyorum, görüyorum. Silahlı silahsız İHA üretenleri biliyorum. Ben Amerika'nın kapısına dayandığım zaman bana dedikleri şuydu: "Kongre izin vermiyor." Bizim artık onlara ihtiyacımız yok. Onlardan geri de değiliz. Şu anda 32 bin fite kadar çıkabilen bizim İHA, SİHA'larımız var."

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR41 YORUM

  • Misafir 07 Ocak 2018 22:57 Tespit çok doğru alkışlıyorum fetocu alcaklarin hala kriptolarina kurumlarda üniversitelerde var geriye doğru kimin hangi referansları nerelere geldiğini kimin Feto alacağını ziyarete Amerika'ya gittiğini araştırın kriptolar kabak gibi ortaya çıkar hükümet derhal kriptolar içinde harekete geçmelidir alacaklara acımak yok

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