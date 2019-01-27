Erdoğan: 'Bu seçimler bir beka seçimine dönüşmüştür'

Partisinin Antalya İl Başkanlığının teşkilat yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür" dedi.

Erdoğan, Cam Piramit Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılarak, partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kafalarına kafalarına indik'

"Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür." diyen

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır. Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir.

"DİLLERİNİN ALTINDAKİ BAKLAYI ÇIKARMIŞTIR"

Nitekim geçenlerde bir CHP'li yönetici, 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir. Milletle, milletin değerleriyle kavgalı bir anlayıştan zaten başka bir şey de beklenemez. Bu yıkım ittifakının, bu zillet ittifakının, bu illet ittifakının karşısında adeta milli bir set gibi duracak yegane kadro ise buradadır, bu salondadır."

"SANDIKTAN BİZİM ÇALIŞMALARIMIZ ÇIKACAKTIR"

24 Haziran'da elde ettikleri başarı ile Türkiye'ye yönelik pek çok senaryoyu ters düz ettiklerini anlatan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri de bir imtihan olarak değerlendirdi.

"Bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, Antalya'da 2014'ten, 24 Haziran seçimlerinden çok daha büyük zafer beklediğini söyledi.

TEŞKİLATA MESAJ

Teşkilat üyelerinin omuzlarındaki yükün bilinciyle gece gündüz demeden 31 Mart akşamına kadar çalınmadık kapı, hali hatırı sorulmadık seçmen bırakmadan çalışacaklarına inandığını dile getiren Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Dün gece İstanbul İl Teşkilatı'nda dosyaları açtım, oradan 10'a kadar görevlileri aradım. Gerek bayan, gerek bay. Bakayım hangi sandıkta görevliler, biliyorlar mı diye. Saat 12.00 ile 01.00 arası. Hamd ettim, maşallah hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Onun için bir gece sizin de içinizde bazılarını arayabilirim. İşi sıkı tutacağız. Gevşekliğe, rehavete yer yok. Bilhassa bu sene ilk defa sandığa gidecek gençlerimize ulaşacak projeler geliştirmenizi, onları asla ihmal etmemenizi istiyorum. Unutmayın, gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabbimizin buyurduğu gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 31 Mart akşamı sandıktan sonuç olarak yine bizim çalışmalarımız, bizim gayretlerimiz, bizim fedakarlıklarımız çıkacaktır. Rabbim yolumuzu açık eylesin, mücadelemizin zaferle taçlandırsın."