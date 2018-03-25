Erdoğan: Bu millete ihanet edeni affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti. Erdoğan "Afrin'de 3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz" dedi. Erdoğan 2019 seçimleri için neden şimdiden sahaya indiğini açıklayıp, Cumhur ittifakı için "sandıkları patlatacağız" dedi..

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Bu ülke tek vatandır. Ülkemizi böldürmeyeceğiz. PKK'sı falan bizi bölmeye çalıştı. Ama biz onları açtıkları çukurlara gömdük. Suriye'ye kaçtılar kovaladık. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Afrin'de de kovaladık gördünüz. Teröristlerin inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Girdik. Onları oraya gömdük mü? Gömdük. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3747 terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz.

AMERİKA'YA KADAR KOVALAYACAĞIZ

- Yok paralel devletmiş bilmem ne… Hepsini bozguna uğrattık. Amerika'ya, Pensilvanya'ya kaçtılar. Ama onları Amerika'ya kadar kovalayacağız. Çünkü onlar bu milleti bölmeye, yok etmeye çalıştı. Ama başaramadılar. Millet onların oyununu bozdu. Bu mücadelemizde çok kararlıyız. Mücadelemize milletimizle devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi gönülden selamlıyorum.

Giresun İl Kongresi'ne asker üniformasıyla katılan grup, asker selamı verdi.

AFRİN'DE DİRİLİŞ MÜCADELESİ BAŞLATTIK: Şimdi Afrin ile beraber yeniden bir diriliş mücadelesi başlattık. İnşallah bu direnişle 2019'daki seçimlere hazır bir şekilde girmeye hazır olacağız. Tüm milletimin hazır olduğunu görüyorum. Hamdolsun bu millet bu vatanı böldürmeyecektir.

OY ORANIMIZ YÜZDE 50 OLSA BİLE... Oy oranımız yüzde 50 olsa bile yerinde saymak başarı değildir. Ama ana muhalefet partisi yüzde 25'lere çakılmasına ve bütün seçimleri kaybetmesine rağmen hala koltuklarına yapışan kişilerle dolu. Biz hamdolsun böyle bir zihniyette bulunmadık. Biz millete hizmet ediyoruz. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar elbette bizim hizmet aşkımızı anlayamazlar. Bizim hizmet anlayışımız bu olmadı hamdolsun. Biz her zaman millete hizmet ettik. Çünkü biz durmak yok yola devam dedik.

- 2019’da inşallah Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacağız..

- Metal yorgunluğu var bunu aşmamız lazım dedim. Elhamdülillah Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içine girdik. Buna Diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız?

ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT GİBİ...

- Ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde 'yüzde 40 oy almazsak istifa ederim' demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam? Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık.

NEDEN ŞİMDİDEN SAHAYA İNDİ?

- Birileri bizim 2019 seçimlerinin startını şimdiden vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi hareket eden bir siyasi hareketiz. Bu alışılmış bir siyasi parti değil, bu bir dava.

2019’da inşallah Cumhur İttifakı'nı gelmiş geçmiş en yüksek oy oranlarıyla tanıştıracağız. MHP’li kardeşlerimizle el ele vererek dayanışma içinde 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacağız, ümmetin milletin birliğini beraberliğini zirveye taşıyacağız.

"BUGÜNÜN AFRİN RAPORUNU SİZE VEREYİM..."

Bugünün Afrin raporunu da size vereyim. Beğenmedikleri ÖSO mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. Eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esed'e duydukları sempatinin onda birini Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini düşünmediler.

"DOĞU GUTA'DAN BU SABAH BİR MEKTUP ALDIM"

Doğu Guta'dan bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Ne olur diyor, sayın Cumhurbaşkanım, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık diyor. Bizim dayanma gücümüz kalmadı. Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı. Bir gece öncesinde kadar Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ben milletine bırakıyorum.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI

Afrin'de şimdiye kadar 3747 terörist etkisiz hale getirildi.