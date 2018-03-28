Erdoğan bozkurt işareti yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salonun dışında toplanan vatandaşlara seslenirken bozkurt işareti yapmıştı. Erdoğan'ın MHP-AK Parti ittifakının kesinleşmesinin ardından ülkücü hareketin işareti olan 'bozkurt'la selam vermesi herkesi şaşırtmıştı. AK Parti cephesinde Cumhurbaşkanı rabia işareti yaparken böyle bir işaretin ortaya çıktığı yönünde açıklama gelmişti. Erdoğan o anlarla ilgili ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi dönüşü bir açıklama yaptı.
SPONTANE OLDU AMA İŞARETİ İYİ OLDU
Erdoğan bozkurt işaretiyle ilgili, “Mersin’de, Rabia’yı sayarken, spontane biçimde olmuş o bozkurt işareti. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu” ifadelerini kullandı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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