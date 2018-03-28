Erdoğan bozkurt işareti yapmasıyla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salonun dışında toplanan vatandaşlara seslenirken bozkurt işareti yapmıştı. Erdoğan'ın MHP-AK Parti ittifakının kesinleşmesinin ardından ülkücü hareketin işareti olan 'bozkurt'la selam vermesi herkesi şaşırtmıştı. AK Parti cephesinde Cumhurbaşkanı rabia işareti yaparken böyle bir işaretin ortaya çıktığı yönünde açıklama gelmişti. Erdoğan o anlarla ilgili ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi dönüşü bir açıklama yaptı.

SPONTANE OLDU AMA İŞARETİ İYİ OLDU

Erdoğan bozkurt işaretiyle ilgili, “Mersin’de, Rabia’yı sayarken, spontane biçimde olmuş o bozkurt işareti. Hatta ben farkında bile değildim, konuşma bittikten sonra arkadaşlar söylediler. İrademizin dışında oldu ama güzel de oldu” ifadelerini kullandı.