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Erdoğan bozkurt işareti yapıp o görevi yine hatırlattı

Erdoğan bozkurt işareti yapıp o görevi yine hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce gündeme getirdiği sefer görev emrini bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, 'Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz.' dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 14:08 - Güncelleme: 10-03-2018 14:08

Mersin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi. Erdoğan, konuşması sırasında bozkurt işareti de yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin’e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler. Biz buna müsaade etmeyeceğiz dedik fakat dinlemediler. Bunlar Türk’ü, Türk milletini ve Türk Silahlı Kuvvetlerini bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. Şu an itibariyle Afrin’de eğer komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonrada siz beraber yürüyeceğiz. Zira büyük bir şeye inanıyoruz. O da şehadet. Başkalarında böyle bir şey var mı yok. Bizim inancımızda bu var. O makam Peygamber’e en yakın makam. İşte bu makama inananlar şu anda yürüyor" diye konuştu.BOZKURT SELAMI: "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz." dedi.

Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Bizim derdimiz toprak değil, oradaki teröristlerin temizlenmesi.

Ben sizden bir şey istiyorum. Sizin beraberliğinizi istiyorum. Biz kardeşiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR61 YORUM

  • hıdır ileriyiter 10 Mart 2018 19:55 ALLAH razı olsun reis den gel desin reis hemen giderim yaşımda 58.tüm askerimize polisimize güvenlik güçlerimize rabbimden başarılar zafereler dilerim. ALLAH a emanet olun.

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