Erdoğan beyaz eldiven takıp tütsü yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı ile birlikte Ulusal Mezarlığa gitti. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven takıp tütsü yaktı.

Erdoğan beyaz eldiven takıp tütsü yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in görüşmesine ilişkin, "Dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" dedi. Öte yandan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Ulusal Mezarlık'a giderek ellerine beyaz eldivenleri takıp tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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Erdoğan beyaz eldiven takıp tütsü yaktı

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum" diyerek başladı. Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

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Erdoğan beyaz eldiven takıp tütsü yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile temasları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Ulusal Mezarlık'a gitti.

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Erdoğan beyaz eldiven takıp tütsü yaktı

Mezarlığa çelenk bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından tütsü yaktı ve ölenler anısına saygı duruşunda bulundu. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Güney Koreli heyet de beyaz eldiven taktı. Erdoğan, anı defterini imzalayarak Ulusal Mezarlık'tan ayrıldı.

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