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Erdoğan Bayraktar'dan bomba paylaşım! O sözler kime?..

Erdoğan Bayraktar'dan bomba paylaşım! O sözler kime?..

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, kişisel Twitter hesabından "Siyasette şebeklik yaparak ikbal yakalayanların, kısa süre sonra nasıl mantarlaştıklarını görüyoruz" paylaşımı yaptı. Hedefinin kim olduğu merak konusu oldu...

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 16:55 - Güncelleme: 29-03-2018 17:15

Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermeden birilerini "şebeklik yaparak siyasi ikbal yakalayıp da kısa sürede mantarlaşmakla" suçladı. Erdoğan Bayraktar'ın hedefindeki ismin kim olduğu merak konusu olurken, Bayraktar bugün bir zirvede konuşmacı olarak ortaya çıktı ve "İnşaat bizim petrolümüzdür" dedi.

ŞEBEKLİK YAPARAK...: Erdoğan Bayraktar, Twitter hesabından "Siyasette şebeklik yaparak ikbal yakalayanların, kısa süre sonra nasıl mantarlaştıklarını görüyoruz" paylaşımı yaptı. Bayraktar'ın hedefinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte o paylaşım...

Öte yandan Erdoğan Bayraktar bugün “İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi”ne katıldı ve Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı adına açılış konuşmasını yaptı. İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendisler Vakfı, Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı işbirliğiyle “İnşaat Teknolojileri ve Mühendislik Zirvesi” Clarion Hotel Golden Horn İstanbul’da gerçekleşti.

İNŞAAT SEKTÖRÜ BİZİM PETROLÜMÜZDÜR: Vatan Eğitim ve Teknoloji Vakfı adına açılış konuşması yapan Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Dr. Erdoğan Bayraktar, “En ileri teknolojileri inşaat sektörüne taşıyacağız. İnşaat sektörü bizim petrolümüzdür. Bizim ileri teknolojiyle inşaatçılık yapmamız lazım. Yurt dışında inşaat sektöründe oyun kurucu olacak ve gelişmiş ülkelerin safına geleceğiz” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 29 Mart 2018 17:24 Rize'li Meclis Başkanı kadınları sahneden indirdi Devlet Tiyatroları'nın 3 gün provasını yaptığı gösteriye 1 saat kala kadın oyuncuların sahneye çıkması engellendi.

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KİMDİR ?
Erdoğan Bayraktar
ERDOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

1949 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Anabilim Dalı'nda Yüksek Li

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