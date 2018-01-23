Erdoğan, Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavisi Almanya'da devam eden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın durumunu öğrenmek için kızı Aslı Baykal ile akşam saatlerinde telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar iletti ve Münih'teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.
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Deniz Baykal kimdir , eşi Olcay Baykal ve çocukları hakkında bilinmeyenler neler? Deniz Baykal'ın hayat öyküsü 20 Temmuz 1938 yılında Antalya'da dünyaya gelmesi ile başlıyor. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fak&DEVAMI »
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