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Erdoğan başkanlığındaki 2019'un ilk MGK Toplantısı 5 saat sürdü

Erdoğan başkanlığındaki 2019'un ilk MGK Toplantısı 5 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK toplantısı 5 saat sürdü. MGK sonrası yayımlanan bildiride, teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi çağrısı tekrarlandı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 21:26 - Güncelleme: 30-01-2019 21:26

2019 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı. Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğunun belirtildiği bildiride "Fırat'ın Doğusuyla ilgili mutabakatların gereğinin yapılması için kararlı duruş sürdürülecek" ifadelerine de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde gerçekleştirilen ve saat 15.40´ta başlayan yılın ilk MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı.

MGK sonrası yayımlaman bildiride şu ifadeler yer aldı:

1. Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, 2018 yılının güvenlik değerlendirilmesi yapılmış, 2019 yılında meydana gelmesi muhtemel risk ve tehditlere karşı alınabilecek tedbirler müzakere edilmiştir. 

2. Milli bilik ve berabeliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ-PDY, PKK-PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. 

Terörle mücadele harekâtı kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğini temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuş, tüm kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda dirayetle hareket ettikleri memnunyetle müşahade edilmiştir.

TERÖRE VERİLEN DESTEĞİN KESİLMESİ...

Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bi kez daha tekrarlanmış; bütün terör örgütleriyle mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir. 

3. Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır. 

4. Türkiye'nin Suriye sınırını güvenlik altına almak için daha önce gerçekleştirdiği operasyonlarda ve yürüttüğü diplomasiyle elde ettiği olumlu neticelerde göz önünde bulundurularak, İdlib'te mevcut statünün korunması, Münbiç yol haritasının süratle uygulanması ve Fırat'ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun sürdürüleceği belirtilmiştir. 

SURİYE VURGUSU

5. Tüm terör örgütlerine karşı mücadeleyi ilke edinen Türkiye'nin amacının, Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğünün korunarak, ev ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış milyonlarca Suriyelinin yerlerine dönmelerini sağlamak olduğu, krizin aşılmasında önemli role sahip Anayasa Komitesi'nin barış ve istikrar ortamına büyük katkı sağlayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. 

6. Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'dteki gelişmelerin yakından izlendiği, uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin korunmasına yönelik bütün tedbirlerin alınmasına devam edileceği kuvvetle vurgulanmıştır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 22:45 Reis o makama en çok ve tek yakışan adamdır ,senin bahtsızlıgın dejenereler beynini yıkamış

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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