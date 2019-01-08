Erdoğan başkan adaylarını seçerken bunlara bakmış! Özhaseki açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, parti olarak belediye başkan adaylarının seçerken titiz davrandıklarını belirterek, "Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, parti olarak belediye başkan adaylarının seçerken titiz davrandıklarını belirterek, "Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık." dedi.

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI TARİHE KARIŞTI: Altındağ ilçesi muhtarları ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya gelen Özhaseki, 1994'ten sonra belediyeciliğin Türkiye'de mesafe katettiğini, ideolojik ve takıntılı belediyecilik anlayışının sona erdiğini belirtti.

AK PARTİ SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ B ÜLKEYE KAZANDIRDI: Özhaseki, AK Parti'nin sosyal belediyeciliği ülkeye kazandırdığını ve yeni dönemde de gönül belediyeciliği yaptıklarını vurgulayarak, "İş yapabilirsiniz, yol yapabilirsiniz. Alt geçit, üst geçit yapabilirsiniz. Ama insanların gönlünü kazanmıyorsanız, insanlarla beraber yönetmiyorsanız, onlarla istişare etmiyorsanız bunun hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı.

EDOĞAN'LA BİN 400 ADAY SEÇTİK: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bin 400 belediye başkanı adayını seçmeye çalıştıklarını ve bunun için yoğun bir mesai yürüttüklerini anlatan Özhaseki, şunları dile getirdi:

ARADIKLARI ADAYLARDA BULUNAN ÖZELLİKLER: "Her bir belediye için 5-10 kişi yarışıyor. Baktığımız özellikler nedir? 'En çok kim oy alır, kim şöhretli, kim sükse yapmış?' Değil. Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık. Çünkü koyduğumuz arkadaşlar 5 sene orayı idare edecek. İyi birini koyarsak herkesi rahat ettirecek, millet de rahat edecek. İyi değilse insanlar 5 sene çile çekecekler. En çok buna dikkat ettik. Gönül belediyeciliğini kim yapabilir, ehliyetlisi kim, liyakatlisi kim ona baktık."