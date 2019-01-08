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Erdoğan başkan adaylarını seçerken bunlara bakmış! Özhaseki açıkladı

Erdoğan başkan adaylarını seçerken bunlara bakmış! Özhaseki açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte bin 400 belediye başkanı adayını seçmeye çalıştıklarını ve adayları belirlerken baktıkları kriterleri açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 17:11 - Güncelleme: 08-01-2019 17:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, parti olarak belediye başkan adaylarının seçerken titiz davrandıklarını belirterek, "Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, parti olarak belediye başkan adaylarının seçerken titiz davrandıklarını belirterek, "Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık." dedi.

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI TARİHE KARIŞTI: Altındağ ilçesi muhtarları ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya gelen Özhaseki, 1994'ten sonra belediyeciliğin Türkiye'de mesafe katettiğini, ideolojik ve takıntılı belediyecilik anlayışının sona erdiğini belirtti. 

AK PARTİ SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ B ÜLKEYE KAZANDIRDI: Özhaseki, AK Parti'nin sosyal belediyeciliği ülkeye kazandırdığını ve yeni dönemde de gönül belediyeciliği yaptıklarını vurgulayarak, "İş yapabilirsiniz, yol yapabilirsiniz. Alt geçit, üst geçit yapabilirsiniz. Ama insanların gönlünü kazanmıyorsanız, insanlarla beraber yönetmiyorsanız, onlarla istişare etmiyorsanız bunun hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı. 

EDOĞAN'LA BİN 400 ADAY SEÇTİK: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bin 400 belediye başkanı adayını seçmeye çalıştıklarını ve bunun için yoğun bir mesai yürüttüklerini anlatan Özhaseki, şunları dile getirdi:

ARADIKLARI ADAYLARDA BULUNAN ÖZELLİKLER: "Her bir belediye için 5-10 kişi yarışıyor. Baktığımız özellikler nedir? 'En çok kim oy alır, kim şöhretli, kim sükse yapmış?' Değil. Bu işin ehli, liyakatlisi kim, kimin yüzü gülüyor, kimin kapısı açık, kim kesesinden yedirmiş, içirmiş, kesesinden ikram etmiş, adamlığıyla nam salmış ona baktık. Çünkü koyduğumuz arkadaşlar 5 sene orayı idare edecek. İyi birini koyarsak herkesi rahat ettirecek, millet de rahat edecek. İyi değilse insanlar 5 sene çile çekecekler. En çok buna dikkat ettik. Gönül belediyeciliğini kim yapabilir, ehliyetlisi kim, liyakatlisi kim ona baktık." 

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2019 18:37 Yapmayın,bari susun,samimi Ak Partililerle dalga geçmeyin.Onların şevkini kırmanın ötesinde,kendinizde Ak Partili O samimi insanlar nezdinde itibar kaybediyorsunuz.Mesela burada da çokça gündeme getirilmiş Samsun adayının Halktaki karşılığı ne?Özellikle geçmişini irdelediğinizde bu kişi,saydığınız kriterlerin kaçını sağlayabiliyor Allah(C.C.)aşkına. İstanbul'da Sultangazi'nin mevcut Belediye Başkanı.O saydığınız kriterlerin tamamından fazlasını sağlayan,Halkla ilişkisi siyaset kitaplarında okutulacak,İlçesi için destan yazmış,devam eden Başkanlar içinde en son görevlendirilmeyecek kişiydi.Ne oldu,Ak Partinin de başını yiyecek bölgeci klikler tarafından son anda aut edildi.Şu an kuyusunu kazanlar bile yüz yüze gelindiğinde doğru karar diyemiyor.Sultangazi Halkı resmen kan ağlıyor.Olmayacağını bilerek söylüyorum amma,Tabana zerre kulak veriliyorsa,araştırması yapılıp gerçekler görülsün.Aksini söyleyebilecek bir yiğit varsa da bu yazıya cevap yazsın.

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KİMDİR ?
Mehmet Özhaseki
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 yılında Kayseri’de doğan ve üniversite yıllarında Ankara ile tanışan; sonrasında çocuklarını eğitim hayatlarında Ankara’ya emanet eden bir adam. 27 Mart 1994’te başlayan ve günümüze dek 24 senesini v

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