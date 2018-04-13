Erdoğan Başbakan Yıldırım ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti.
Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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