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Erdoğan Başbakan Yıldırım ile görüştü

Erdoğan Başbakan Yıldırım ile görüştü

Erdoğan ve Yıldırım'dan sürpriz görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

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Eklenme Tarihi: 13-04-2018 23:34 - Güncelleme: 13-04-2018 23:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beykoz'daki ziyaretlerinin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti.

Saat 20.45'te de Başbakan Binali Yıldırım Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım peş peşe Beylerbeyi Sarayı'ndan ayrıldı.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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