Erdoğan Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ,3Yarın Bahçeli ile görüşeceğim. Bahçeli ile görüşerek gerekli adımları atacağız." dedi.
Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.
MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?
Erdoğan, görüşmede AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı’nın kim olacağı konusunu da ele alacaklarını söyledi.
Devlet Bahçeli 'bunun A'sı B'si kişisi ötesi yoktur dedi' kararını açıkladı
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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