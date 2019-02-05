Erdoğan Bahçeli görüşmesinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ,3Yarın Bahçeli ile görüşeceğim. Bahçeli ile görüşerek gerekli adımları atacağız." dedi.

Grup Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı.

MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Erdoğan, görüşmede AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı’nın kim olacağı konusunu da ele alacaklarını söyledi.

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