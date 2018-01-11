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Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli 2019 seçim ittifakı için Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan ve Bahçeli 'ittifak zirvesinde' medyaya samimi görüntüler verdi.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 15:32 - Güncelleme: 11-01-2018 00:13

Cumurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti. Türk siyasetinde yeni dönemi başlatacak zirve dün saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonra bir açıklama yapılmadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 gün önce basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiğinde ittifak bombasını patlatmıştı. O açıklamaya AK Parti de olumlu sinyal verince bugünkü zirve planlandı.

Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne saat 16.05'te geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ittifak zirvesi 40 dakika sürdü. İki lider görüşmeye girerken medyaya samimi görüntüler verdi.



DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli AK Parti ile ittifak isteğini şu sözlerle ilan etmişti:

-"MHP Cumhurbaşkanlığı için aday göstermeyecektir. MHP ittifak olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi milletvekilliği seçimlerine girer, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise 'Yenikapı ruhu'yla Erdoğan'ı destekleme kararı alır. Bu karar nettir. MHP olarak şu an AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda ve siyasetin geleceği konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır ."

ERDOĞAN İTTİFAK DESTEĞİNE NE YANIT VERMİŞTİ

Bahçeli'nin 'koşulsuz ittifak' önerisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK parti grubundan şu yanıtı vermişti;

-"Biz ne deriz, aslolan budur. Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin dertlerini de konuşuruz, uyum yasalarının çalışmasını da arkadaşlar yapar yolumuza yürürüz. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR55 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 00:16 binali bu nerde araba bulsa hemen biniyor valla.onun ekürüsüde öyleydi nerde var bir araba ikisi orada

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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