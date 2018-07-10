Erdoğan Azerbaycan'a gitti! Yerine vekalet edecek isim...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı. Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek.

FUAT OKTAY VEKALET EDECEK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyaretleri  dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tezkereye göre, bugün Erdoğan'ın Azerbaycan ve KKTC'ye ziyarette  bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi  uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

  • Güncel 10 Temmuz 2018 10:17
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