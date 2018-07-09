Erdoğan, Atatürk'ün otomobilini inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin etmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmasının ardından geçtiğimiz günlerde Anıtkabir görevlilerine teslim edilen ve Anıtkabir Müzesi'nde yerini alan Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 model Lincoln marka zırhlı otomobilini inceledi.
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