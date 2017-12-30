Erdoğan: Asgari ücreti enflasyonun altına düşürmedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, yeni asgari ücrete ilişkin, "15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

"Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin." ifadesini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Dün asgari ücret açıklandı. Beyfendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 180 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404 liraya çıkarmıştık şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye. Bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının olmasına göre değişebiliyor. Bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Böylece o zamandan bu zamana 9 kat arttırdık. Enflasyonun altında hiç düşürmedik. Türkiye, son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse hepsinin hakkını vermiştir.