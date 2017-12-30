Erdoğan: Asgari ücreti enflasyonun altına düşürmedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta partisinin 6. olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, yeni asgari ücrete ilişkin, "15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik." dedi.

"Kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin." ifadesini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinop'ta yapmış olduğu konuşmadan satır başları;

Uzun bir aranın ardından tekrar sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Bugün bizi muhabbetle bağrına basan tüm Sinoplu vatandaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yüz yüze gönül günüle muhabbet edemedik biliyorum ama emin olun Sinop'u aklımızdan çıkarmadık.

Şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına laik gören tüm Sinoplu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz ne güzel insanlarsınız? Sevginize coşkunuza heyecanınıza teşekkür ediyorum. Bazıları diyor ki Cumhurbaşkanım sen yorulmuyor musun? Dün şuradaydın bugün burada. Aşk ile çalışan yorulmaz.

İstiyoruz ki bizim çektiğimiz çileyi torunlarımız çekmesin. Onun için 2023, 2071 diyoruz.

Biz geldiğimizde Sinop'ta 4 KM bölünmüş yol vardı. Biz buna 119 KM bölünmüş yol ilave ettik.

"BAY KEMAL'İN BÖYLE BİR DERDİ VAR MI?"



Bay Kemal'in böyle bir derdi var mı? Tankları görünce hemen Bakırköy'e kaçıyor. Saat 23.17, çağrımızı yapmışız, milleti meydanlara davet etmişiz. Gece yarısı Atatürk havalimanına inmişiz. Benim derdim, milletim oradaydı. Bir radyo programında ne diyordu? Darbe olsa tankın önüne ilk ben çıkarım diyordu. Yalanı Türkiye'de bunun kadar maharetli söyleyen birini bulamasınız.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Dün asgari ücret açıklandı. Beyfendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 180 liraydı. Biz bunu geçen yıl 1404 liraya çıkarmıştık şimdi ise 14,3 artışla 1603 liraya çıktı. Ya eline diline dursun, nereden nereye. Bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının olmasına göre değişebiliyor. Bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Böylece o zamandan bu zamana 9 kat arttırdık. Enflasyonun altında hiç düşürmedik.

Türkiye, son 15 yılda hangi sorumluluğu üstlenmişse hepsinin hakkını vermiştir.