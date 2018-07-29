DW Türkçe'de yer alan habere göre Bild gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Gazete, muhtemelen Eylül ayı sonunda düzenleneceğini belirttiği ziyarete ilişkin haberini Berlin ve Ankara'daki hükümet kaynaklarına dayandırdı.
4 YIL SONRA İLK RESMİ ZİYARET
Bild, söz konusu ziyaretin Erdoğan'ın 2014 yılından bu yana Almanya'ya gerçekleştireceği ilk resmi ziyaret olacağını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir ikili görüşme gerçekleştirmişti. Alman haber ajansı dpa, görüşmeye ilişkin haberinde Erdoğan'ın en geç sonbaharda Almanya'yı ziyaret etmek istediğini bildirmişti.
DENİZ YÜCEL SERBEST BIRAKILINCA TANSİYON DÜŞTÜ
Ankara - Berlin ilişkileri, Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL uygulaması ve gazeteci Deniz Yücel ile insan hakları aktivisti Peter Steudtner dâhil bazı Alman vatandaşlarının tutuklulukları nedeniyle gerilmişti. İki ülke arasındaki tansiyon, Steudtner'in Ekim 2017'deki tahliyesinin ardından Yücel'in de Şubat ayında serbest bırakılmasıyla düşmüştü.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan Almanya'ya gidiyor! 4 yıl sonra ilk resmi ziyaret haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
Angela Dorothea Merkel 17 Temmuz 1954 Hamburg doğumlu ve Almanya başbakanı'dır. Merkel, Alman Parlementosuna Mecklenburg-Vorpommern'den 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Başbakanlığına seçilmiştir. 10 Nisan 2000'den bu yana da Hristiyan DemokraDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER