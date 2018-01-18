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"Erdoğan AK Parti'ye katılmam için davet etti"

"Erdoğan AK Parti'ye katılmam için davet etti"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'un AK Parti'ye davet edildiği süreçte Erdoğan'ın kendisine de AK Parti'ye katılması için davet ettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 20:32 - Güncelleme: 18-01-2018 20:32

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine AK Parti'ye katılması için teklifte bulunduğunu açıkladı.

(Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş, Yalçın Topçu'nun siyasi parti genel başkanlığından Bakan koltuğuna oturması) "Siyasi kariyetiniz için bir beklentiniz var mı?" sorusuna yanıt veren Destici "Öncelikli olarak devletimizin varlığını, milletimizin bütünlüğünü esas alıyoruz. Burada da biz hiçbir beklenti, pazarlık işine girmeden, kimseyle görüşme yapmadan 'evet' dedik. Numan Bey'in ve Süleyman Bey'in tercihlerine saygılıyım. Ama o süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bana da teklifte bulundu. Parti olarak ya da şahıs olarak katılmamız yönünde. Bizim BBP olarak bir emaneti yüklendiğimi, bir davamız olduğunu buna inanmış milyonlarca taban olduğunu ve biz Büyük Birlik Partisi olarak yolumuza devam etmek istediğimizi kendilerine ifade ettim." diye konuştu.

Destici, teklifin ne zaman yapıldığına ilişkin soruya ise "Süleyman Bey ve Numan Bey'e yapıldığı dönemlerde aynı teklif bana da yapılmıştı." dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • darbeli matkap 19 Ocak 2018 00:09 katılsan ne yazar ?? sende bahçelide katılın en fazla 100 oy fark atarsınız..kim size oy verir Allah aşkına

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