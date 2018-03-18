Erdoğan ailesinin acı günü: Son yolculuğuna uğurlandı!

Bolu'nun Gerede ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Bayram Ali Mutlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 55 yaşında yaşamını yitiren Bayram Ali Mutlu için Eyüp Sultan Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Mutlu'nun ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Albayrak, kardeşi Mustafa Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile çok sayıda yakını katıldı.