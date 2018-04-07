Erdoğan: Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.
Erdoğan, "Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur." dedi.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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