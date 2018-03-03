Erdoğan: Afrika'da ikinci ülkeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'yı en çok ziyaret eden ikinci ülke olduğunu söyleyerek, ülke olarak hiçbir zaman bölgeye sömürgeci mantığıyla bakmadıklarını ifade etti. G5 Sahil Ortak Gücü için verilen 5 milyon dolar sözünü yerine getireceklerini kaydeden Erdoğan, Afrika'nın bir gün mutlaka kalkınacağını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı Afrika ziyaretleri sürüyor. Cezayir, Mali, Moritanya ve Senegal'de temaslarda bulunan Erdoğan, Dakar'da İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da aralarında bulunduğu Türk gazetecilerin sorularını cevapladı. Dakar'da Batı Afrika ziyaretini değerlendiren Erdoğan, Türkiye'nin bölgeyi en çok ziyaret eden ikinci ülke olduğunu söyledi. İşte o görüşmeden bazı başlıklar;

"Biz Afrika’ya büyük önem veriyoruz. Bir daha ki Afrika seyahatimizde inşallah kıtanın güneyine de ineceğiz. Biliyorsunuz. Güney Afrika’da Zuma vardı; Afrika’da esintisi bir hayli duyulan birisiydi. Şimdi orada cumhurbaşkanlığı görevine Ramaphosa geldi. Kendisini telefonla aradım, görüştük. Yakında yüz yüze de görüşeceğiz. Niyetimiz, kıtaya yapacağımız bir sonraki ziyarette Güney Afrika’ya uğramak. Güney Afrika kıtanın en güçlü ülkeleri arasında. Özellikle yeraltı varlıkları bakımından zengin bir ülke. Biliyorsunuz Güney Afrika, altın olayı çok ileri bir ülke. Afrika önem verdiğimiz içindir ki, kıtada bir zamanlar 12 olan büyükelçilik sayımız 41’e, 42’ye yükseldi.

ÇİN İLE YARIŞA GİRME NİYETİNDE DEĞİLİZ

Afrika’da biz Çin ile bir yarışa girme gayreti içerisinde değiliz. Çin’in mali imkanları bizim mali imkanlarımızla mukayese edilir gibi değil. Biz kendi ölçeğimizde Afrika’ya desteklerde bulunuyoruz. Mesela G5 Sahil Ortak Gücü’ne 5 milyon dolarlık destek vereceğiz. Savunma sanayi ile ilgili desteklerimiz olabiliyor. Bu tür desteklerimizi tabii ki sürdüreceğiz. Afrika bizim için olmazsa olmaz bir kıtadır. İhmale gelemeyecek bir kıtadır. Afrika’ya biz sömürgeci mantığıyla değil, muhabbetle yaklaşıyoruz.

AFRİKA GEZİSİ DEĞERLENDİRMESİ...

Değerli arkadaşlar, malumunuz olduğu üzere Afrika ziyaretimizde Cezayir’in ardından Moritanya’da Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile önce baş başa, sonra da heyetler arası verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Moritanya’da toplam 8 anlaşma imzaladık. Turizm, madencilik, balıkçılık, enerji, askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında kendileri ile aslında iyi bir işbirliği potansiyelimiz var. Dış ticaret hacmimiz şu anda iyi bir konumda değil. Ama kendimize 300 milyon dolarlık bir hedef belirlemiş vaziyetteyiz.

"HAFIZLIĞA 3-4 YAŞINDA BAŞLIYORLAR"

Moritanya, ‘şairler ülkesi’ olarak biliniyor. Burayı Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret eden ilk kişi ben oldum. Sokaklardaki sevgi gösterisi gördüğünüz gibi çok anlamlıydı. Moritanya, Kuran ilimleri ve hafızlık açısından da güçlü ve özel bir konuma sahip. Cumhurbaşkanları bana bunu anlatırken, ‘Bizde çocuklar 3-4 yaşında iken hafızlığa başlatılırlar. Zira hafıza, bu yaşta hafızlığa başlayanlarda çok daha gelişir, çok daha güçlü hale gelir. Biz çocukların bu şekilde geliştiklerine inanıyoruz’ dedi. Nitekim orada bir çocuğu dinleme imkanı da buldum. Hakikaten dedikleri kadar var. Bu durumu ben Somali’de de, Sudan’da da gördüm. Afrika’nın bu bölgelerinde çok yaygın bir olgu.

SENEGAL'E YENİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASI

Türkiye olarak Afrika açılımı çerçevesinde bu kıtayla ilişkilerimizi çok daha güçlendireceğiz. 2005 ve 2018. İyi bir konumdayız. İnşallah daha da iyi olacağız. Moritanya’da da çok daha güzel bir büyükelçiliğe sahip olalım istiyoruz. Senegal’de bu ziyaretimizde 10 dönüm kadar bir yerin tahsisini aldık. İnşallah orada çok güzel bir büyükelçilik yapalım istiyoruz.

"AFRİKA BİR GÜN MUTLAKA AYAĞA KALKACAK"

Afrika’nın bir gün mutlaka ayağa kalkacağına inanıyorum. Hiç şüphem yok. Atalarımızın kurduğu güçlü bağları bizim geleceğe taşımamız gerektiğine inanıyorum. Moritanya FETÖ ile mücadelede, 15 Temmuz’da bize tam destek veren Afrika ülkelerinin de başında geliyor. Böyle de bir özelliği var.

"5 MİLYON DOLAR SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ"

Moritanya, Mali, Çad, Burkina Faso ve Nijer’den oluşan G5 Sahil Ortak Gücü için biz onlara 5 milyon dolar söz vermiştik ve bu sözümüzü yerine getireceğiz.

SENEGAL İLE TİCARET HEDEFLERİ

Senegal’in bu bölgede çok farklı bir havası var. Şu an çok ciddi bir sıçramanın içerisinde. Ben 2013’te başbakan olarak ziyaret etmiştim. Daha sonra da bir Latin Amerika dönüşü Dakar’da mola vermiştik. O vesileyle hava limanında bir kahvaltı yapmıştık. İlişkilerimiz giderek güçleniyor. Ticaretimiz 2017’de 250 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz inşallah bunu 400 milyon dolara çıkmak.

Türk firmalarının inşaat, demiryolu enerji ve metalurji alanlarında Senegal’de önemli çalışmaları var. Yani iyi bir konumdalar. Onların da Türk firmalarına bir güveni söz konusu. Senegal ziyaretimizde 4 anlaşma imzaladık. Ayrıca iş adamlarımız da 2 anlaşma imzaladılar.

"FETÖ OKULLARININ LİSANSI İPTAL EDİLDİ"

Senegal, Afrika’da şu anda örnek ülkelerden biri. 15 Temmuz’da bize tam destek verenlerden. FETÖ okullarının lisanslarının iptal edilmesi konusunda kararlı davrandı. Maarif Vakfı çalışmalarına da aynı şekilde devam ediyor.

Güvenlik alanında iş birliğimiz güçleniyor. Bizden bazı destekler istediler. Biz de gerek Moritanya’ya gerekse Senegal’e, savunma sanayiinde her türlü işbirliğine açık olduğumuzu söyledik. Kudüs konusunda da bu ülkelerle tam bir dayanışma içerisinde olduk. Bu ülkeler tavırlarını net koydular.

Senegal’de şahsıma bir devlet nişanı da tevdi edildi. Halklarımız arasındaki bağları güçlendirmek için Senegalli öğrencilere verdiğimiz bursları artırma noktasında sözümüz oldu. Bizim TBMM’de bunların hepsiyle dostluk grubumuz var. Fakat bu ülkelerde bizim dostluk grubumuz yok. Senegal’den de Moritanya’dan da dostluk grubu kurmalarını istedik. ‘Bu geliş gidişleri artırır. Böylece halklarımız arasındaki dayanışmayı da artırmış oluruz’ dedik. Önerimizi olumlu karşıladılar.

"MALİ'NİN FETÖ HASSASİYETİNİ UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Afrika ziyaretimizin son ayağı Mali idi. Mali terör noktasında hala belli sıkıntıları yaşayan bir ülke. Terörle mücadele konusunda Mali’ye destek vermek önemli. Afrika İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olan Mali’ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Afrika ülkelerinde bir çok zinciri böylelikle kırmış olduk. Hepsine gidiyoruz.

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Ebubekir Keita ile daha evvel İstanbul ve Ankara’da görüşmüş, verimli toplantılar yapmıştım. İlişkilerimiz her gün güçleniyor. 500 milyon dolarlık ticaret hacmimiz var.

Mali, FETÖ ile mücadelede kararlı adımlar attı, okullar Maarif Vakfı’na anında devredildi. Bu konudaki hassasiyetlerini unutmam mümkün değil. Terörle mücadelede biz de Mali’ye destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. THY Mali uçuşlarını haftada 5 sefere çıkardı.

TİKA, Mali Parlamentosunun renovasyonunu ve genel kurul salonunun yeniden tefrişini geçen yıl tamamladı. Oraya böyle bir desteğimiz yardımımız da oldu.

Malili öğrencilere de ülkemizde burs sağlıyoruz. Hatta kapıyı da açık tuttuk. ‘Daha fazla öğrenci gönderebilirsiniz, biz sizlere destek vermeye hazırız’ dedik.”

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