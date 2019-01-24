Erdoğan: 'Adana mutabakatı uygulanmalı' dedi nedir bu Adana mutabakatı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki törende Suriye'ye ilişkin flaş açıklamalar yaptı. Suriye'de işgal gibi bir dertleri olmadığını söyleyen Erdoğan, "Adana Mutabakatı'nın ısrarla üzerinde durulması gerekiyor" dedi.

''Bize vatan toprakları yeter" diyen Erdoğan şunları söyledi:

-"Suriye'deki operasyonlarımızın amacı kendi sınırlarımızı güvence altına almanın yanı sıra oradaki insanların huzurunu sağlamaktır. Bizim Suriye'de işgal diye bir derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Topraklarımıza en ufak parselizasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir. Tüm ülkelerin ajandalarında başka projeler vardır. ''

''TEKME ATMAK İÇİN BEKLEYEN ÇOK KESİM VAR'' : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

— Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki, ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise ülkemizi düşürme projesinin parçasıdır. AB süreci budur. Suriye'deki olaylar budur. Suriye ile Adana Protokolü imzalanmıştır. Bu Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz.

ADANA MUTABAKATI NEDİR? : Erdoğan'ın sözünü ettiği mutabakat Suriye ile Türkiye arasında 1998 yılında imzalandı. Adana mutabakatı, Abdullah Öcalan'ın henüz Suriye topraklarında bulunduğu dönem gündeme gelmişti. Türkiye, PKK ve teröre destek vermekle suçladığı Suriye yönetimiyle masaya oturmuş ve teröristlerin kendisine teslim edilmesi talebini dile getirmişti. Bunun sonucunda Türkiye ve Suriye arasında Adana mutabakatı imzalanmıştı. Söz konusu zirve, 1998 yılında Adana'da düzenlendiği için buna Adana mutabakatı denildi.

PUTİN MUTABAKAT İÇİN NE DİYOR?: Dün Erdoğan ile Putin arasında ikili bir görüşme gerçekleşmişti. Putin, Adana mutabakatının hala yürürlükte olduğunu belirterek "Bu anlaşma terörle mücadeleyi kapsıyor. Bu anlaşmanın Türkiye'nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Bu konuyu da oldukça ayrıntılı ve aktif bir şekilde ele aldık" dedi.