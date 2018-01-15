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Erdoğan açıkladı! ÖSO komutanı bu fotoğrafı paylaştı

Erdoğan açıkladı! ÖSO komutanı bu fotoğrafı paylaştı

ABD’nin Kuzey Suriye'de yeni bir ordu kurulacağının duyurması sonrası Türkiye ile ÖSO Afrin'e ortak harekat için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu açıklaması sonrası hazırlıklar başladı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası bir ÖSO yetkilisi hazırlıkları gösteren bir kareyi sosyal medyadan paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 10:55 - Güncelleme: 15-01-2018 10:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleri ile Afrin operasyonun sinyalini vermişti.

Erdoğan’ın "Bir gece ansızın Afrin’e girebiliriz" açıklamasında sonra, Özgür Suriye Ordusundan bir yetkili, sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak, ‘Fırat Kalkanı’ ve ÖSO Güçleri olarak, Afrin’e yönelik saldırının son hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

EERDOĞAN: AFRİN OPERASYONU ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLIYOR

Önümüzdeki günlerde inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Ne kadar gerçek, sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem Türkiye’ye destek olma dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye’

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