Erdoğan açıkladı! Devlet Bahçeli ile görüşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Bahçeli'yle görüşecek misiniz sorusuna da yanıt verdi.

'Erdoğan, MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz.' dedi.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ: Erdoğan 'Bahçeli ile görüşecek misiniz' sorusuna ise 'Şuanda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok' cevabını verdi.