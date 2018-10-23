Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı sonrası gazecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Bahçeli'yle görüşecek misiniz sorusuna da yanıt verdi.
'Erdoğan, MHP yerel seçimlerde kendi adaylarıyla devam edecek biz de aynı şekilde kendi adaylarımızla yerel seçimlerde meydanlarda olacağız. Ama biz Cumhur İttifakı'nın devamından yanayız. Cumhur İttifakı'na herhangi bir leke gelsin asla istemeyiz.' dedi.
BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ: Erdoğan 'Bahçeli ile görüşecek misiniz' sorusuna ise 'Şuanda gündemde yok ama olmaması için de bir sebep yok' cevabını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olay 'ittifak' açıklaması Bahçeli'ye gider yaptı
Cumhur İttifakı da bitti mi Devlet Bahçeli'den yeni açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Erdoğan açıkladı! Devlet Bahçeli ile görüşecek mi? haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER