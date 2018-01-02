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Erdoğan açıkladı! Bu kurumlarda FETÖ temizliği başladı

Erdoğan açıkladı! Bu kurumlarda FETÖ temizliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayi kuruluşlarıyla ilgili FETÖ’nün bu kuruluşlarının da hücrelerine kadar sindiğini söylemişti. Bu kurumlardaFETÖ temizliği için harekete geçildi ve isimler savcılığa bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 08:53 - Güncelleme: 02-01-2018 08:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 696 sayılı KHK ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere böyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 sayılı KHK ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere, HAVELSAN, ASELSAN, TUSAŞ/TAI gibi kuruluşlarının beraber çalışması gerektiğini belirterek, FETÖ’nün bu kuruluşlarının da hücrelerine kadar sindiğini söylemişti. Erdoğan’ın sözünü ettiği kuruluşlarda çoğu önemli görevde yüzlerce FETÖ’cü tespit edilmişti.

İSİMLER SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ: Güvenlik birimleri, FETÖ’yle bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin isimleri önce kurumlarına, daha sonra haklarında işlem yapılması için savcılığa bildirildi. Bildirilen isimler ilgili kurumlarından KHK’lar ile ihraç edildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Türkiye’nin dört bir yanında, stratejik kurumlardan ihraç edilen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar yapıldı. Bu kapsamda, ASELSAN’dan yaklaşık 100, ROKETSAN’dan yaklaşık 20, HAVELSAN’dan yaklaşık 110 ve TUSAŞ/TAI’den yaklaşık 60 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldığı belirtildi.

BYLOCK TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler arasında örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı da tespit edildi.Haklarında işlem yapılan şüphelilerden bazıları önemli projelerde görev aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 02 Ocak 2018 10:28 kurtuluş savaşına katılmayan veya düşman safında yer alanların evlatları devlet hizmetine ve özellikle askeri kurumlara alınmamalı..

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