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Erdoğan açıkladı! Bizden tutuklamamızı istediler

Erdoğan açıkladı! Bizden tutuklamamızı istediler

Afrika gezisi dönüşü gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Ceza Mahekemesi'nin Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir'in İstanbul'da bulunduğu sırada tutuklanması için talepte bulunduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 28-12-2017 09:33 - Güncelleme: 28-12-2017 09:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika gezisi kapsamında Çad'dan Tunus'a geçerken uçakta gazetecilere konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahekemesi'nin, Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir'in İstanbul'da bulunduğu sırada tutuklanması için talepte bulunduğu söyledi, "Böyle bir şeye ancak gülünür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudanlı mevkidaşı Ömer El Beşir'le ilgili yaşanan bir olayı şöyle anlattı:

Sudan’da Ömer El Beşir’e dünyadaki malum güçler tarafından nasıl bakıldığı, onun nereye konumlandırıldığı ortada olan bir gerçek. Uluslararası Ceza Mahkemesi İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın malum olağan üstü liderler zirvesini yaptığımız sırada bize bir mektup gönderdi. Mahkeme bu mektubunda 'Aldığımız bilgilere göre Ömer El Beşir Türkiye’de. Dolayısıyla Beşir’in tutuklanarak tarafımıza verilmesi' diye bizden bir talepte bulundu.

GÜLDÜK GEÇTİK: Biz bir defa oraya zaten üye değiliz. İki adamlar kim nerededir, kim kimdir hala bunun farkında değiller. Böyle bir şeye ancak gülünür. Bizimle İslam İşbirliği Teşkilatı’nın bir üyesi olarak böyle bir zirveye katılmış bir insani biz kalkacağız sana teslim edeceğiz. Bu nasıl anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl hukuktur? Bunu anlamak mümkün değil. Sadece güldük geçtik.

BENDEN ÖMER BEŞİR'İ İSTEYECEKSİN...

Dünyada idari konumlardaki olanların neyi nasıl tasarruf ettikleri ortada. Sen kalkacaksın 251 insanımı şehit eden FETÖ’nün başını bana teslim etmek için en ufak bir mücadele vermeyeceksin. Bütün deliller ortadayken bu konuda en ufak bir sesin çıkmayacak. Kalkacaksın burada Ömer Beşir ile alakalı olarak benden kendisini isteyeceksin. Çok gülünç konumdaki uluslararası kurumlar var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • HAIN YANDASLAR 28 Aralık 2017 10:19 EVET NE KADAR HAIN VE CIKARCI VARSA AAAKKKPPP DE BIRLESMIS

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