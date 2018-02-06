Erdoğan açıkladı Afrin operasyonu İdlib ile devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda sıranın İdlib'e de geleceğini açıkladı. Erdoğan, " Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek" dedi. ABD'nin "Münbiç'e operasyon yapılmasın" talebi için de net konuştu Erdoğan... İŞte Erdoğan'ın o sözleri:

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1000'E YAKLAŞTI: Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz.

İDLİB İLE DEVAM EDECEK: İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek.

NE ZAMAN BİTECEK?: 'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu?

ABD MÜNBİÇ'E PKK'YI GETİRDİ: Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı.

MÜNBİÇ'E DE GELECEĞİZ: Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın?