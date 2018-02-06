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Erdoğan açıkladı Afrin operasyonu İdlib ile devam edecek

Erdoğan açıkladı Afrin operasyonu İdlib ile devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun İdlib ile devam edeceğini belirterek, "Münbiç'e gelmeyin" diyen ABD'ye de sert çıktı: Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 12:46 - Güncelleme: 06-02-2018 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Afrin'deki terör varlığına yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda sıranın İdlib'e de geleceğini açıkladı. Erdoğan, " Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek" dedi. ABD'nin "Münbiç'e operasyon yapılmasın" talebi için de net konuştu Erdoğan... İŞte Erdoğan'ın o sözleri: 

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1000'E YAKLAŞTI: Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz.

İDLİB İLE DEVAM EDECEK: İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek.

NE ZAMAN BİTECEK?: 'Ne zaman bitireceksiniz?' sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan'daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak'taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700'ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100'ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu?

ABD MÜNBİÇ'E PKK'YI GETİRDİ: Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı.

MÜNBİÇ'E DE GELECEĞİZ: Yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın. Bizim sorunumuz tamamıyla terör örgütleriyledir. Amerika diyor ki DEAŞ'ı temizledik. Niye hala buradasın?

ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'nın, PYD ve YPG'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağının çalışmasını yapacaklarını belirterek, "Gerek ikili görüşmeler gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız." dedi.

ABD'YE DAVA AÇABİLİRİZ: Erdoğan, "Amerika'nın, PYD ve YPG 'ye silah desteğine karşı, uluslararası hukuk kapsamında Türkiye'nin bir girişimi olup olamayacağına" yönelik soruya, "Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz, yapacağız. Gerek ikili görüşmeler gerek uluslararası mahkemeler noktası; bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları da atacağız." yanıtını verdi.

"Uluslararası hukukta karşılığı var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Olmaz olur mu, olması gerekir tabii. Böyle bir saçmalık olur mu? Yani buralarda hiçbir hak ve yetkin yok ve üstelik terör örgütlerini beslemek suretiyle NATO'da beraber olduğun, kendi ortağın olan ülkeye saldırtıyorsun. Bize düşen, bu müracaatımızı yapmak. Hak arama müracaatımızı yapmak. Terör örgütüne böyle bir desteği vermek, onlara yardım, yataklık yapmak zaten ulusal ve uluslararası hukukta suç teşkil ediyor. Birileri farklı yaklaşabilir, o ayrı ama biz üzerimize düşen görevi yapalım, adımlarımızı atalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem iç hem de uluslararası hukukta iki alanda da mı atılacak?" sorusuna karşılık da "Tabii her iki alanda. İnceliyor arkadaşlarımız, çalışmalarını yapıyorlar." diye konuştu.

Erdoğan, "Vatikan'a gitmeden önce Türk tankını hedef alan silahla ilgili incelemelerin devam ettiğini söylemiştiniz. Bir sonuca varıldı mı?" sorusu üzerine, "Tespitler daha kesin değil." dedi.

Erdoğan'dan flaş açıklama: 'Türk' ifadesi süratle kaldırılsın

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2018 13:39 "ABD nin kürt türk arasındaki düşmanlığı iyice keskinleştirme çabaları erdoğan sayesinde tıkır tıkır yürüyor." diyen dangalak! Adını yazsaydın keşke de adına hitaben hakaret edebilseydim.

    CEVAP YAZ 49 6
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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