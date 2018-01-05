Erdoğan: AB'ye üyelik süreci bizi ciddi manada yoruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Macron'un AB süreci ile ilgili sözlerine "AB ile fasıl açılmaması bizi yoruyor. Bizi bir karara doğru sürükleyecek. Ne olur bizi de alıverin diyecek halimiz yok." diyerek karşılık verdi.

Öte yandan Erdoğan Fransa'da kendisine "DEAŞ'la pazarlık yaptınız mı?" ve " Suriye'ye silah gönderdiğiniz için pişman mısınız?" diye soran Fransız gezeteciyi haşladı. Erdoğan "Kim silah göndermiş? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İkilinin açıklamaları öncesinde Fransa ile Türkiye arasında bir dizi ekonomik anlaşmaya imza atıldı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Bu ziyaretimizde, 500 yılı aşkın bir mazisi olan dostluğumuzun bu gün farklı şekilde attığımız adımlarla, yaptığımız anlaşmalarla güçlendiğini düşünüyorum. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari gibi konularda görüşmeler yaptık. Her şeyden önce tabi Türkiye-Avrupa Birliği sürecinde ne yazı k ki 54 yıldır bu kapıda bekletilen bir ülke. Bunları da aramızda müzakere ettik.

"AB BİZE GEREKÇE SUNAMIYOR"

Türkiye 54 yıldır AB kapısında bekletilen bir ülke. AB bize bu konuda gerekçe sunamıyor. Gerekçeleri sorduğumuzda, gerekçeleri AB bize sunamıyor. Bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milleti mi de yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Artık bizi de alıverin diyecek halimiz de yok. Bakın bunu da buradan Fransa'dan dillendiriyorum. Biz NATO'da beraberiz, yani bizim bir stratejik bir ortaklığımız da var askeri anlamda. EUROSAM anlaşmasını da yaptıktan sonra, amacımız süratle bu yolda ilerlemek. Bir başka adım da özellikle AİRBUS ve THY arasındaki imzaların atılması.

"40 YILDIR CİDDİ BEDELLER ÖDEDİK"

En önemlisi üzerinde durmamız gereken konu, terörle mücadele konusudur. 34-40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Fransa'nın da çok ciddi bedeller yaşadığını da biliyoruz. AB'nin verdiği bir söz vardı Suriyeli mülteciler hakkında, ama verilen sözde durulmamıştır. Dünya Mülteciler Komisyonu'na bakıyorsunuz ordan da ciddi bir rakam gelmiyor.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Fakat biz bügün bunlara rağmen geri adım atmayacağız. Çünkü, biz bunu insani ve vicdani mesele olarak görüyoruz. Ülkemizde DEAŞ'e karşı, sınırımızda da DEAŞ'e karşı verdiğimiz mücadelemiz var. Ve şu anda PYD, YPG, PKK'nın yan örgütleridir.

Fransa'da nüfusu 700 bin civarında soydaşlarımz var. Onların bir köprü görevi görmesi de bizi mutlu etmektedir. Sadece bu konularla kısıtlı kalmadık. Suriye, İran, İsrail, Filistin, iki devletli bir Filistin meselesini görüştük. Son dönemlerde BM'de yapılan oylamanın, getirisini götürüsünü de konuştuk. Burada ben güçlüyüm, güçlü olduğuma göre haklıyım yanlış. Hayır, güç haktan gelir, haklı değilseniz güçlü değilsiniz. Haklıysanız güçlüsünüz. Libya'da, Mısır'da aynı şeyler yaşanıyor. Bir el buraları sürekli karıştırıyor.

"TERÖRİSTİN BAHÇIVANI VARDIR"

Kudüs-Filistin, konusunda atılacak önemli konular hakkında yakın istişare içerisinde olacağız. Suriye konusunda fikirdar ülkeler olarak, dışişleri bakanlarımızın bir araya gelmesiyle, müsterek adımları nasıl belirleyeceğiz bunu da konuşacağız. Biz 15 temmuzda bildiğiniz gibi 251 şehit verdik. FETÖ terör örgütüne bu bedeli ödetti. Artık dostlarımızı aynı bedeli ödesin istemiyoruz. Biz PKK ile de FETÖ ile de DEAŞ ile de aynı mücadeleyi vermeye devam ediyoruz. Batı her zaman bize şunu söylüyor. Yargı bağımsızdır. Türkiye'de yargı bağımlı değil ki, bizde de bağımsız. Şunu bilmelerini isterim; Terör kendi kendine oluşuyor. Terör ve teröristin bahçıvanı vardır. Bu fikir babaları bunları düşünceleriyle sunar.

Beklediğimizi alabilmek için biraz daha zaman gerekecek öyle görünüyor.

FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN TEPKİSİ

Erdoğan Fransa'da kendisine "DEAŞ'la pazarlık yaptınız mı?" ve " Suriye'ye silah gönderdiğiniz için pişman mısınız?" diye soran Fransız gezeteciyi haşladı. Erdoğan "Kim silah göndermiş? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun!" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, FETÖ ağzıyla konuşan Fransız gazeteciye "Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da, ABD'nin gönderdiği silahları niye sormuyorsun. Gazetecisin ya!" diyerek tepki koydu.

"ABD'NİN GÖNDERDİĞİ SİLAHLARI NİYE SORMUYORSUN?"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bir defa sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. O operasyonu yapanlar şimdi içeride. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da, ABD'nin gönderdiği silahları niye sormuyorsun. Gazetecisin ya! Bunları niye yazmıyorsun. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Bunları kolay kolay yutacak birisi yok. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da öğrenin."

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasından satırbaşları:

Birkaç defa hatırlattığım gibi diyalog ve ortak çalıma içersinde ilerliyoruz. Aramızda kültürel, entellüektüelve askeri ilişkilerimiz var. Türkiy'nin AHİS üyeliği bağlamında da ilişkilerimiz var. NATO ve AHİS gibi iki uluslararası anlaşmaya bağlılığımız var. Her iki tarafta toplumlarımızın, Fransız ve Türk vatandaşlıklarını yaşarken, ikili bölgesel ve dönemsel çözmemiz gereken sorunlar var.

"PKK BİZCE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

ikli işbirliğimizin konularına değindik. En önemlisi terör konusuna değindik. Aramızdaki anlaşmalar gayet iyi işliyor. Terör gerçek bir risktir bunun da bilincindeyiz. PKK bizce terör örgütüdür. Biz bununla ve her türlü terör gruplarıyla mücadele ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz."