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Erdoğan ABD'ye ne karşılık verecek? Rus uzman yazdı

Erdoğan ABD'ye ne karşılık verecek? Rus uzman yazdı

ABD’nin Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelikle ilgili gümrük vergilerini ikiye katlama kararını değerlendiren Rus siyaset uzmanı Nikita İsayev, söz konusu adımın Türkiye için çok kritik olmadığını belirtti ve Ankara’nın bu yaptırıma ne şekilde yanıt verebileceği konusunda tahminlerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 09:51 - Güncelleme: 11-08-2018 09:51

‘Yeni Rusya’ (Novaya Rossiya) hareketinin lideri ve Aktüel Ekonomi Enstitüsü direktörü Nikita İsayev, Sputnik’e verdiği mülakatta ABD’nin Türkiye'den ithal edilen alüminyum ve çelikle ilgili gümrük vergilerini ikiye katlama kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

İsayev, “ABD bu durumda ‘Trump’ın kalıplarına’ göre hareket ediyor, yani müttefiklerine saldırmaya başlıyor, Türkiye ise bildiğimiz üzere her şeyden önce NATO bünyesinde ABD’nin doğrudan bir müttefiki.

TÜRKİYE İÇİN ÇOK DA KRİTİK DEĞİL
Ticari ilişkilere yönelik saldırılar yapılıyor, daha önce Avrupa ve ABD’nin diğer müttefiklerine de, çelik ve alüminyum dâhil olmak üzere aynı şeyler yapılmıştı. Türkiye’ye yönelik böyle bir yöntemin kullanılmış olması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak, Türkiye için bu durumun çok da kritik olmadığını belirtmek gerekir, zira Türkiye dünyada bu ürünlerin başlıca ihracatçılarının arasında yer alıyor.

ABD GÖSTERİ YAPIYOR
ABD’nin hamlesi daha çok gösteri niteliğinde, ABD, kendi ortağına yönelik te buna benzer şekilde eyleme geçebileceğini gösteriyor” diye konuştu.

TÜRKİYE ABD'YE NASIL KARŞILIK VERECEK?
ABD’nin bu hamlesine Türkiye’nin ne şekilde yanıt verebileceği konusunda tahminlerde bulunan İsayev, “Türkiye’nin bu adıma yanıtının çok kapsamlı olacağını düşünmüyorum. Genel olaraksa Türkiye büyük bir olasılıkla Rusya’ya, ayrıca Rusya’nın üyesi olduğu birliklere ilgi göstermeye devam edecek. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın daha önce açıkladığı gibi Avrasya Ekonomik Birliği ve muhtemelen BRICS grubu söz konusu” ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 11 Ağustos 2018 11:21 Dik dur reis... tamam muhtemelen batacagiz ancak bize kredi vermis olanlarda bizlerle birlikte batacak... global eknomik kriz kapida...

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