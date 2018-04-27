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Erdoğan Abdullah Gül için bunları söyledi

Erdoğan Abdullah Gül için bunları söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Abdullah Gül’ü aday olarak çıkarma girişimleriyle ilgili kurmaylarına “Üzüldüm. Her olanda bir hayır vardır. Bu konuda polemiğe girmeyin” dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 07:29 - Güncelleme: 27-04-2018 07:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kurmaylarına tartışmaların merkezindeki Abdullah Gül ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan Gül için, partilere "Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın" dedi.

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK ve MKYK toplantılarında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin seçime dönük çalışmaları değerlendirdi. Erdoğan şu talimatları verdi:

GÜL ADAY OLACAK İDDİALARI
Üzüldüm. Siz de polemiklere girmeyin. Kendi vizyonunuzu ve projelerinizi anlatın, işinize bakın. Yapacak bir şey yok. Her olanda bir hayır vardır. Hiç endişe etmeyin. Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum, görüşenleri. Ne yapmaya çalıştıklarını... Biz işimize bakacağız.

YENİ PROJELER OLACAK
Yeni bir başlangıç yapacağız. İddialarımız olacak. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var. Bu konularda adım atılacak. Bunlar manifestoda olacak. Yatırımlarımız var, devam edenler var, yeni projeler de olacak.

TEMAYÜL YAPILSIN
Mutlaka temayül yapılsın. Bu konuda tecrübelerimiz var. Kısa süre içinde tamamlanacak. Daha sonra komisyonlarda değerlendireceğiz. Mevcut milletvekilleri hariç, eski bakan ve milletvekilleri de aday adayı oluyorsa, onlar da temayüle girecek. Ayrım yapılmayacak.

ADAYLIK GARANTİSİ YOK
Aday olmak isteyenle kamu görevlileri ile ilgili kimseye bir garanti vermedim. Bir memura adaylık garantisi diye bir şey yok. Ayrıca bürokratlar neyse bakan yardımcıları da aynı. Onların da garantisi yok.

TEŞKİLATLARI BOŞALTMAYIN
3 dönem kuralını mümkün olduğu kadar uygulamaya çalışacağız. Teşkilatlardan da çok fazla aday olmasın. Teşkilatları boşaltmayın.

ADAY TANITIMI 29 MAYIS'TA
Erdoğan, propaganda döneminde mitinglerin yanı sıra televizyon programlarına da katılacak. AK Parti'nin takvimine göre aday tanıtımı ve seçim bildirgesi 29 Mayıs'ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • aas 27 Nisan 2018 08:21 Kürt karşıtı siyaset yapan mhp ile oldun sana oy yok kalkıp mhp yi bize iyi anlatma kırk yillik post olmaz dost

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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