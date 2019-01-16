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Erdoğan: ABD'nin geri adım atması DEAŞ'ın zaferi olur

Erdoğan: ABD'nin geri adım atması DEAŞ'ın zaferi olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan, bir gazetecinin Münbiç'teki saldırının ardından ABD'nin Suriye kararını gözden geçirip geçirmeyeceğini sorması üzerine de düşüncelerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 20:06 - Güncelleme: 16-01-2019 20:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'ın Münbiç'te ABD askerlerini hedef aldığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Trump'ın almış olduğu kararı etkileme anlamında olabilir. Trump'ın bu tür bir terör eylemine karşı geri durmayacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'teki saldırının, Amerika'nın çekilme kararını etkileme anlamında olabileceğini bildirdi. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

''Bizler Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için muhataplarımızla temas halindeyiz. 2017 yılında ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı."

"HIRVAT MÜTEŞEBBİSLERE ÇOK CİDDİ DESTEK VERİYORUZ"

"Alınmamız gereken bazı tedbirler var. Karma Komisyon gibi mekanizmaları canlandırmamız gerekiyor. İşadamlarımızı teşvik etmeyi karşılıklı sürdüreceğiz. Sayın Başkana ifadeğ ettim ilk Zagrep'deki ziyaretimize işadamlarımızla gelip karşılıklı olarak Hırvat işadamlarımızı toplayıp, çok ciddi bir sıçramanın kararını alalım. Sayın Cumhurbaşkanı Hırvatistan'daki müteşebbislerimize gerçekten ciddi destek veriyor. Bizler bu noktada üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoş geldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum."

"DAYTON ANLAŞMASI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Bu üçlü mekanizma Türkiye-Bosna-Hersek, Hırvatistan çok çok samimi niyetlerle başlattık. Şu anda ara verildi diyebilirim. Henüz tabii Bosna Hersek'te hükümet kurulmuş değil, böyle bir sıkıntı var. Temennim odur ki, hükümetin kurulmasından sonra üçlü mekanizmayı çalıştırmamız, tabii ki bu ülkelerin samimiyetiyle ilgili olarak Bosna Hersek'teki sıkıntıların aşılmasına gerek Türkiye gerek Hırvatistan tarafından katkı sağlama zeminini hazırlayacaktır. Aslında bana göre Dayton anlaşmasının gözen geçirilmesi şarttır. Bu anlaşmanın bir çözüm üretemediği bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmıştır.

BM'nin yeniden devreye girmesi ve burada çok daha güçlü bir adımın atılması gerekir diye düşünüyorum. Bütün sıkıntılı dönemlerden sonra çok acil bir şekilde hatta aklımda kaldığı kadarıyla anlaşma yapılmıştır ve çözüm üretememiştir. Şu anda da 8 aylık dönemler halinde orada dönem başkanlarının olması daha doğru dürüst ordusunun dahi oluşamaması, bunlar Bosna Hersek için ciddi sıkıntılardır.

Bosna Hersek'e temennimiz odur ki, Boşnak, Hırvat ve Sırpların birbirleriyle dayanışma içerisinde olması ve barış içinde yaşayan Bir Bosna-Hersek yeniden tesis edilmelidir diye düşünüyorum.

DEAŞ'IN ZAFERİ OLUR

Münbiç'teki saldırıda bana gelen bilgi 5 Amerikan askerinin öldüğü yönünde. Münbiç'teki saldırı Trump'ın çekilme kararını etkilemek için yapılmış olabilir. Ben bu konuda Trump'ın kararını etkilemeyeceğini düşünüyorum. Eğer geri adım olursa bu DEAŞ'ın bir zaferi olur. Biz DEAŞ'ı o topraklarda bitireceğiz.

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