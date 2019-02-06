Erdoğan 6 yıl sonra ODTÜ'ye adım attı ODTÜ'lülere bakın neler dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılından bu yana ilk kez ODTÜ'ye adım attı. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi açılış töreninde konuşan Erdoğan, ODTÜ için övgü dolu sözler kullandı.

Erdoğan, "ODTÜ başarılarıyla adından hep söz ettirmiştir. İdeolojik tartışmalar ODTÜ'yü etkilemiştir ama ODTÜ bilim ve teknoloji alanında marka değerini korumayı bilmiştir" dedi.

ODTÜ bizim politakımızın inşası gibi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) marka olarak halen ilk sıralarda yer almasını, kurulduğu toprakların mayasına borçlu olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:



-ODTÜ ilk sıralarda yer alamaya devam ediyorsa kurulduğu toprakların mayasına borçludur. - ODTÜ'yü hep başarılarıyla yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle kaliteli öğretim görevlileriyle değerlendiriyoruz. Bu önemli eğitim kurumunu ülkemize kazandıranlara ve bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl sonra aradan sonra ziyaret ettiği ODTÜ'de üniversite öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

ODTÜ'NÜN OLAY PANKARTI

Hatırlanacağı gibi 4 ODTÜ'lü öğrenci mezuniyet töreninde açtıkları 'Tayyipgiller' pankartı sebebiyle büyük tepki almışlardı. Tutuklandıktan 1 ay sonra serbest bırakılan ODTÜ'lü bu öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sonbaharda Beştepe'ye çaya davet etmişti. Bu olay ODTÜ'lüler ile Erdoğan arasındaki buzları eritmişti.

Teknokent bilişim inovasyon merkezinin açılışında, Erdoğan'a ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök (sağda) tarafından tablo takdim edildi.

Erdoğan açılışta üniversitelerle ilgili şunları da söyledi:

Merkel'e sordum...

- Son Almanya seyahatimde Merkel'e sordum, sizde üniversite öğrencisi sayısı ne kadar diye. Verdiği rakam 3 milyon. Tabii nüfusları bizden fazla. Sizde ne kadar diye sordu. 8 milyon dedim. Tabii orada bir şaşkınlık geçirdi. Tabii bir nitelik nicelik meselesi var ama bunu önümüzdeki yıllarda aşacağımıza inanıyorum.

- Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır.

- Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.