Erdoğan 6 yıl sonra ODTÜ'ye adım attı ODTÜ'lülere bakın neler dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılından bu yana ilk kez ODTÜ'ye adım attı. ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi açılış töreninde konuşan Erdoğan, ODTÜ için övgü dolu sözler kullandı.
Erdoğan, "ODTÜ başarılarıyla adından hep söz ettirmiştir. İdeolojik tartışmalar ODTÜ'yü etkilemiştir ama ODTÜ bilim ve teknoloji alanında marka değerini korumayı bilmiştir" dedi.
ODTÜ bizim politakımızın inşası gibi
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) marka olarak halen ilk sıralarda yer almasını, kurulduğu toprakların mayasına borçlu olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:
-ODTÜ ilk sıralarda yer alamaya devam ediyorsa kurulduğu toprakların mayasına borçludur. - ODTÜ'yü hep başarılarıyla yetiştirdiği kaliteli öğrencileriyle kaliteli öğretim görevlileriyle değerlendiriyoruz. Bu önemli eğitim kurumunu ülkemize kazandıranlara ve bugünlere gelmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. ODTÜ'nün kuruluş amacı 16 yıllık politikamızın ifade biçimidir.
ODTÜ'NÜN OLAY PANKARTI
Hatırlanacağı gibi 4 ODTÜ'lü öğrenci mezuniyet töreninde açtıkları 'Tayyipgiller' pankartı sebebiyle büyük tepki almışlardı. Tutuklandıktan 1 ay sonra serbest bırakılan ODTÜ'lü bu öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sonbaharda Beştepe'ye çaya davet etmişti. Bu olay ODTÜ'lüler ile Erdoğan arasındaki buzları eritmişti.
Erdoğan açılışta üniversitelerle ilgili şunları da söyledi:
Merkel'e sordum...
- Son Almanya seyahatimde Merkel'e sordum, sizde üniversite öğrencisi sayısı ne kadar diye. Verdiği rakam 3 milyon. Tabii nüfusları bizden fazla. Sizde ne kadar diye sordu. 8 milyon dedim. Tabii orada bir şaşkınlık geçirdi. Tabii bir nitelik nicelik meselesi var ama bunu önümüzdeki yıllarda aşacağımıza inanıyorum.
- Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır.
- Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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