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Erdoğan 28 Şubat mağdurları için konuştu

Erdoğan 28 Şubat mağdurları için konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'da heyette bulunan gazetecilerle bir araya geldi. Erdoğan, 28 Şubat mağdurlarından FETÖ ile mücadeleye kadar gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 00:06 - Güncelleme: 03-03-2018 00:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halen cezaevinde olan 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü söyledi. FETÖ ile mücadelenin sekteye uğraması gibi bir durumun söz konusu olmadığını da ifade eden Erdoğan, konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Afrika turuna devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'da aralarında İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da aralarında bulunduğu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Erdoğan, halen cezaevinde bulunan 28 Şubat mağdurlarıyla ilgili Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğünü söyledi. İşte o söyleşiden ilgili bölümler;

28 ŞUBAT MAĞDURLARI İÇİN ÇALIŞMA VAR

-Geçtiğimiz röportajda 28 Şubat sürecinden bahsederken, ‘O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var’ demiştiniz. AK parti döneminde o dönemde mağdur olanlarla ilgili Adalet Bakanlığının veya belki başka bir mekanizmanın bir açıklama yapıp o dönemin kumpaslarının mağduru olan bu

Erdoğan: Yapılanları gördükçe cumhurbaşkanı olmaktan utanıyorum

insanları özgürlüklerine kavuşmaları veya iade-i itibarlarının sağlanması için yeniden yargılama gibi bir süreç başlayacak mı? Sizin bu yönde bir mekanizmaya dair yol göstericiliğiniz olacak mı?

Bu konu ile ilgili Adalet Bakanlığı’nın yaptığı bir çalışma var. Ama bu ne zaman neticelenir, bu tabii ki yargı meselesi. Bunu şu an benim söylemem mümkün değil. Ama biz arkadaşlarımıza, ‘Bu konuda adaletin tecellisi için bir yasal çalışma yapın’ dedik. Şu anda Adalet Bakanlığı’nda böyle bir çalışmayı arkadaşlarımız yürütüyorlar.

FETÖ İLE MÜCADELE SEKTEYE Mİ UĞRADI?

-Yurt dışı gezilerinde FETÖ ile mücadeleyi her ülkede gündeme getiriyorsunuz ve sonuç alıyorsunuz. Türkiye’de bu mücadele Afrin meselesinden sonra sekteye mi uğradı? Yürüyor mu? Yine 39 asker tutuklandı. Muhalefet bir yandan 2019’da mağdur siyaseti yapmaya hazırlanıyor. Bunların kökü ne zaman kazınacak efendim?

Bu öyle süre verilebilecek bir konu değil. Mücadele devam ediyor. Yargılama neticesinde verilmeye başlamış cezalar var. Müebbete mahkum olanlar var, bakıyorsunuz, 20, 30, 15 yıl mahkum olanlar var. Süre veremeyiz ama yapmamız gereken, mücadeleyi kararlı biçimde sürdürmektir. Kovalamaya devam edeceğiz.

 VARLIK FONU'NUN BAŞINA İSİM ARANIYOR

-Türkiye Varlık Fonu için yeni bir yol haritası var mı? Fonun Başkanı görevden alındı. Yeni atama da yapılmadı. Planınız nedir?

Varlık Fonu şu anda vekaleten yürüyor. Bu vekaleti asalete çevirme yönünde başbakanımızın bir çalışması var. Kendileri bir çalışma yapıp Varlık Fonu’nun başına güçlü, inandığımız, piyasaların da hakikaten takdir edeceği bir ismi bulalım diye bir gayretin içindeler.

 FAİZ MESELESİNDE BAZI ARKADAŞLARLA UYUMLU DEĞİLİZ

-Kredi faizlerinin yüksekliği konusunda sık sık uyarılar yapıyorsunuz. Kredi faizlerinin düşmesi için bankaları yönlendirici adım atılması söz konusu mu? Neler yapılabilir?

Faiz meselesinde devlet bankaları ve danışmanlarımla bir çalışma yaptık. O çalışmanın ardından Sayın Başbakan da bir çalışma yaptı ve arkadaşlarımıza bir süre verdi. Onlar bir çalışma yapacaklar. Akabinde de benim başkanlığımda bu konuyu müzakere etmek üzere tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü faiz meselesinde tabii bazı arkadaşımızla tam anlamıyla uyumlu da sayılmayız.

BANKALAR FAİZ SÖMÜRÜSÜNÜ KAR SAYIYOR

Ama faiz konusuna çözüm de bulmamız lazım. Yüksek faiz uygulaması ile ülkemizde yatırımı teşvik edemeyiz, yatırımı teşvik edemediğimiz zaman da istihdamı artıramayız. En büyük sıkıntı burada geliyor. Bakıyorsunuz bir banka 2,7 milyar kar ettiklerinden söz ediyor. Öbürü şu kadar kar ettim diyor. Halbuki kar dedikleri, faiz sayesinde yaptıkları sömürüden ibaret. Hiç birisi, ‘Biz yatırımcıyı teşvik edelim de sürümden kazanalım’ derdinde değil. Bu ülkede yatırıma destekte elimizdeki bu imkanları onlarla paylaşmak suretiyle ülkenin kalkınmasına yardımcı olalım diye de bir dertleri yok. Bu finans sektörü böyle bir sektör. Onun için şu anda arkadaşlarımız bu çalışmalarını yapıyorlar, bu çalışmadan sonra kendileri ile bir araya tekrar geleceğiz ve kararımızı alacağız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 03 Mart 2018 02:32 Erdoğan’a “Sen halifesin, Mehdisin, ahir zamanda Ortadoğu’da çıkacak olan büyük savaştaki İslam ordusunun halifesi, komutanı sensin” diyerek gaz verenler, ‘hadi koçum yürü, gir Suriye’ye’ diyenler kimler ve amaçları ne?

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