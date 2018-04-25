Erdoğan 24 Haziran'ın sonucunu ilan etti! İlk ziyareti nereye yapacak?

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ezici bir çoğunlukla yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Beştepe'de ağırladı. Aliyev’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Aliyev'in yeniden seçildikten sonraki ilk yurtdışı ziyareti olduğunu hatırlatarak, "Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım'' diyerek şimdiden seçimin galibini ilan etti.

24 HAZİRAN'DAN SONRA İLK ZİYARETİMİ... "Sayın Aliyev 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı.'' diyen Erdoğan, "Milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah can Azerbaycan her alanda parlamaya devam edecektir. Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım.'' dedi.

''DÜNYAYA BİR MÜJDEMİZ OLACAK''... Dünyaya büyük bir müjde veren Erdoğan, ''Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın) açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

YUKARI KARABAĞ SORUNU... Yukarı Karabağ sorununundan bahseden Erdoğan, ''Başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.'' şeklinde konuştu.

Erdoğan, Aliyev’i böyle karşıladı! Beştepe'de dikkat çeken şarkı HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN