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Erdoğan 24 Haziran'ın sonucunu ilan etti! İlk ziyareti nereye yapacak?

Erdoğan 24 Haziran'ın sonucunu ilan etti! İlk ziyareti nereye yapacak?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım'' sözleriyle 24 Haziran'ın sonucunu şimdiden ilan etti.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 14:51 - Güncelleme: 25-04-2018 16:04

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ezici bir çoğunlukla yeniden seçilen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i Beştepe'de ağırladı. Aliyev’le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Aliyev'in yeniden seçildikten sonraki ilk yurtdışı ziyareti olduğunu hatırlatarak, "Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım'' diyerek şimdiden seçimin galibini ilan etti.

24 HAZİRAN'DAN SONRA İLK ZİYARETİMİ... "Sayın Aliyev 11 Nisan günü yapılan ve büyük bir oy oranıyla kazandığı seçimlerden sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye yaptı.'' diyen Erdoğan, "Milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Bu başarısından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah can Azerbaycan her alanda parlamaya devam edecektir. Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapmıştım. İnşallah 24 Haziran’dan sonra da ilk ziyaretimi Azerbaycan’a yapacağım.'' dedi.

''DÜNYAYA BİR MÜJDEMİZ OLACAK''... Dünyaya büyük bir müjde veren Erdoğan, ''Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın (Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın) açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

YUKARI KARABAĞ SORUNU... Yukarı Karabağ sorununundan bahseden Erdoğan, ''Başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.'' şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • A. Kar 25 Nisan 2018 16:29 Türkiye vahşi akan bir nehirden geçiyor. Bu geçiş sırasında atın kontrolu ortalıkta dolananlara verilmez. İdare-i maslahatçılara değil, gerçek lidere ihtiyaç var. Türkiye artık Washintondan tokat yediği zamanları geçti. Kimse onu eski haline veya Penn'den idare edilmeye zorlamasın.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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