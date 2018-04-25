Erdoğan 24 Haziran sonrasını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Erdoğan, yeni yönetim sistemiyle yürütmenin daha güçlü, yasamanın daha itibarlı ve yargının ise daha bağımsız hale geleceğini ifade etti.

Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 56. Kuruluş Yıldönümü töreninde konuştu. Dünyanın eski karanlık günlere dönmesini beklemeden insanlığın adalet talebine kulak verilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Dünyamızın her köşesinden mazlumların ahı eğer arşa yükseliyorsa dünyada adalet sorunu var demektir" diye konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Suriye'den göç eden 7 milyon insanı topraklarında barındıran Türkiye bu konuda yalnız kalıyorsa durup düşünmek zorundadır. Bu durum ağaçların değil dikenlerin sulandığı anlamına gelir. Bu adalet değil zulümdür.

Sizler tıpkı kutup yıldızı gibi doğruya giden yolun kılavuzu olmalısınız. Biz her şeye rağmen umutluyuz.

Türkiye, medeniyetinde ve kültüründe bulunan kadim adalet mirası sayesinde demokrasi ve hukuk devleti yolundaki adımlarını güçlü şekilde hayata geçirme imkanına sahiptir.

Yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı ise daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Türkiye her anlamda olduğu gibi daha iyi bir döneme giriyor."